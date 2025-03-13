Bursa Kestel Belediyesi, ilçedeki mahalle muhtarlarıyla iftar programında bir araya geldi. Belediye Başkanı Ferhat Erol’un ev sahipliğinde gerçekleşen programa Kaymakam Recep Öztürk, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, siyasi parti temsilcileri ve meclis üyeleri katıldı.

BURSA (İGFA) - İftar programında konuşan Belediye Başkanı Ferhat Erol, seçimden bugüne geçen bir yıllık süreçte mahallelere yapılan yatırımları ve gerçekleştirilen projeleri bir sunum eşliğinde paylaştı. Başkan Erol, muhtarlarla iş birliği içinde çalışmanın önemine vurgu yaparak, ilçenin her köşesinde hizmet seferberliğinin süreceğini belirtti.

Kaymakam Recep Öztürk, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti Kestel İlçe Başkanı, MHP İlçe Başkanı ve Muhtarlar Derneği Başkanı da söz alarak ilçeye dair değerlendirmelerde bulundu.

Kestel Belediyesi, mahallelerin ihtiyaçlarına daha hızlı çözümler üretmek ve hizmetlerin sürdürülebilirliğini sağlamak adına muhtarlarla iletişimini güçlendirmeye devam edecek.