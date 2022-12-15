Keles ilçesindeki Evsel Katı Atık Aktarma İstasyonu’nda toplanan atıklar, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından elektrik enerjisine dönüştürülüyor.

Keles ilçesindeki Evsel Katı Atık Aktarma İstasyonu’nda toplanan atıklar, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından elektrik enerjisine dönüştürülüyor.

Bursa’da hayata geçirdiği çevre yatırımları ile evsel katı atıkları çöp olmaktan çıkarıp hammaddeye dönüştüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, Keles ilçesine bağlı Kirazlı Mahallesi’ndeki Katı Atık Aktarma Rampası ile günde 7 ton evsel atığı ayrıştırarak, elektrik üretiyor.

Yapılan yatırımla iki sorunun birden çözüldüğünü ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Büyükşehir Belediyesi olarak, iklim değişikliği ile mücadele çalışmaları çerçevesinde hayata geçirdiğimiz Doğu Bölgesi Entegre Katı Atık Tesisi ile Bursa’nın evsel katı atıklarını hammadde olarak kullanıp elektrik enerjisine dönüştürüyoruz. Bir yandan da katı atık aktarma merkezleri ile doğadaki vahşi çöp depolama sorununu da ortadan kaldırıyoruz. Geçtiğimiz yıl Orhaneli ilçesine kazandırdığımız Güney Bölgesi Evsel Katı Atık Aktarma İstasyonu’nun hizmete alınmasıyla ilçedeki vahşi çöp depolama sahasını rehabilite ettik. Keles ilçesinin ulaşım güzergahı ve coğrafik konumunun farklı olması nedeniyle buraya da belediyemizce aktarma rampası yapıldı” şeklinde konuştu.

“Günde ortalama 7 ton katı atık tesise getiriliyor”

Toplanan atıklara yapılan işlemi sırasıyla anlatan Aktaş, “Keles Katı Atık Aktarma Rampası, 1 Haziran’da tarihinde Kirazlı Mahallesi’nde hizmete başladı. Tesiste, iki meydancı ve bir şoför olmak üzere toplam üç personel çalışıyor. Katı Atık Aktarma Rampasında bir bunker, bir semitrey ve bir çekici araç mevcut. Tesise Keles Belediyesi tarafından toplanan evsel katı atıklar geliyor. Günde ortalama 7 ton katı atık tesise getiriliyor. Semitreylerde toplanan atıklar çekici araçlar ile yaklaşık 72 kilometre uzaklıktaki Yenikent Katı Atık Düzenli Depolama Alanı’na nakliye ediliyor. Tesiste atık suları toplamak için 10 metreküp hacimli bir su deposu mevcut. Evsel katı atıklardan kaynaklanan sızıntı suları bu depoda toplanıyor. Toplanan atık sular vidanjör yardımı ile BUSKİ Doğu Atıksu Arıtma Tesisine nakliye ediliyor. Tesiste insani tüketim amaçlı kullanılan sular için ise 5 metreküp hacimli su deposu var” ifadelerini kullandı.

Yapılan projenin önemini vurgulayan Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin, “Biz çok büyük hizmetler alıyoruz. 200 - 300 milyon lirayı bulan hizmetler var. Ama bunların yanında aldığımız en büyük hizmet Evsel Katı Atık Aktarma İstasyonu. Çünkü bu çöpler araziye dağıldığı zaman çevreyi rahatsız ediyor” dedi.