Üretim, istihdam ve ihracat kapasitesiyle ülke ekonomisine değer katarken “Yeşil OSB” çalışmalarına da devam eden Kayapa Organize Sanayi Bölgesi, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında 1000 adet fidan dikimi gerçekleştirdi.BURSA (İGFA) - Kayapa OSB Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Toy ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra Kayapa Sanayici İş İnsanları Derneği (KSİAD) Başkanı Hakan Söğünmez ve bölgede faaliyet gösteren firmaların yetkililerinin yer aldığı programda 1000 adet fidan dikildi.

Kayapa OSB içerisinde konutlara sınır olan, Sağlık Koruma Bandı-Yeşil Kuşak olarak adlandırılan 20 bin 700 metrekarelik bölgeye 900 adet çınar, 100 adet ıhlamur fidanının dikilerek doğaya kazandırıldı.

Fidan dikme programında konuşan Kayapa OSB Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Toy, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’ne 1000 adet fidan dikerek katkıda bulunduklarını söyleyerek, “Bu programla Kayapa OSB’nin aynı zamanda Yeşil OSB olma yolunda attığı adımlara katkı koymak istedik. Ayrıca karşımızda bulunan konutlarla aramıza yeşil bir hat çekerek daha öncesinde kamuoyunu meşgul eden olumsuz durumların asılsız olduğunu göstermek istedik” dedi.

Kayapa OSB olarak her sene 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nde fidan dikme etkinliği gerçekleştirecekleri bilgisini de veren Başkan Yalçın Toy, “Bugün bölgemizdeki firmalarımızın da duyarlılığı sayesinde 1000 adet ağaç dikiyoruz. Firmalarımıza gösterdikleri duyarlılıktan dolayı teşekkür ediyorum” diyerek konuşmasını tamamladı.