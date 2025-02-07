Bursa Karacabey Belediyesi, Dünya Kanser Günü kapsamında Uludağ Onkoloji Dayanışma Derneği (ONKODAY) iş birliği ile önemli bir semine imza attı.BURSA (İGFA) - Bursa Karacabey Belediyesi, Dünya Kanser Günü kapsamında Uludağ Onkoloji Dayanışma Derneği (ONKODAY) iş birliği ile önemli bir seminere imza attı. Kansere karşı bilinç oluşturulması ve erken teşhisin önemine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen etkinlik, Ergün Koç Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Özellikle kadınlar tarafından büyük ilgi gören seminere, Karacabey Belediyesi Özel Kalem Müdürü Mehtap Önler de katıldı.

Seminerde, alanında uzman isimler kansere karşı bilinçlendirme konusunda önemli bilgiler sundu. Diyetisyen Leyla Karakaş, kanserle mücadelede sağlıklı beslenmenin rolünü vurguladı ve kanser riskini azaltacak beslenme alışkanlıkları hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Psikolog Gönül Hazneci, kanserle mücadele eden bireylerin psikolojik desteğe olan ihtiyaçlarını ve bu süreçte nasıl bir destek mekanizmasının oluşturulması gerektiğini anlattı.

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Alper Coşkun, kanserin erken teşhisi ve tedavi süreci hakkında detaylı bilgiler paylaştı ve erken teşhisin hayat kurtarıcı olduğunu vurguladı. Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Coşkun Özer ise, cerrahi müdahalelerin kansere karşı nasıl bir rol oynadığını ve bu süreçte hastaların dikkat etmesi gereken hususları ele aldı.

Ayrıca, seminer boyunca katılımcılar, uzmanların sunumlarının yanı sıra interaktif oturumlarla kanser hakkında daha fazla bilgi edindi ve bilinçlendi. Katılımcılar, seminerde sundukları sorularla da uzmanlarla birebir etkileşimde bulunma fırsatı buldu.

Seminerin sonunda, kansere karşı toplumsal bilincin artırılması ve erken teşhisin önemi konusunda farkındalık yaratmak amacıyla broşürler dağıtıldı ve bilgilendirici materyaller sunuldu. Katılımcılar, etkinlik sonrası memnuniyetlerini dile getirerek, bu tür etkinliklerin devamının önemini vurguladılar.