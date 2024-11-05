Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı önceki gün ilçede yeni faaliyete geçen Ergün Koç Kültür Merkezi’nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Gerçekleşen görüşmede belediyede yapımı devam eden ve planlanan işler üzerine soruları cevaplayan Karabatı, “Samimi bir ortamda güzel bir buluşma oldu” ifadelerini kullandı.

BURSA(İGFA) - Karacabey’de görev süresince yapılan çalışmaları değerlendirirken geleceğe yönelik planlanan ve yapımına başlanan çalışmalar hakkında da basın mensuplarına bilgiler veren Belediye Başkanı Fatih Karabatı, gelen tüm basın mensuplarına ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ederken yaptığı açıklamada, “Hepinizin bildiği gibi, yoğun bir kampanya sürecinin ardından, halkımıza hizmet etme imkânına kavuştuk. Görevi devraldıktan hemen sonra vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet edebilmek için mevcut personelimizi de değerlendirerek genç, dinamik ve liyakatli isimlerden oluşan bir kadro oluşturduk. Yönetim anlayışımız gereği halkımızın emaneti olan belediyemizin kaynaklarını en verimli şekilde kullanmayı ve israfla mücadeleyi önemsiyoruz. Bu kapsamda mali ve idari yönden israfı önleyecek belediyemize tasarruf sağlayacak bazı yeni düzenlemeleri hayata geçirdik. Özellikle toplu mal alımı ile belediye araç, gereç ve personelinin kullanılması konusunda gerçekleştirdiğimiz düzenlemelerle, toplam bütçemizde %30’a yakın bir tasarruf sağladık. Burada sağlanan tasarrufu halkımıza daha fazla hizmet etmek için kullanıyoruz.” dedi.

GENÇ, DİNAMİK VE LİYAKATLİ İSİMLERDEN OLUŞAN BİR KADRO OLUŞTURDUK

Başkan Karabatı, konuşmaların ardından soru cevap bölümüne geçen basın mensuplarının günlük yaşam, siyaset ve Karacabey’e dair çeşitli konular hakkındaki sorularını tek tek cevapladı. Tüm misafirlerle yakından ilgilenen Karabatı, buluşmanın Karacabey için çok verimli olacağına vurgu yaparak, “Göreve gelirken bu kez Karacabey kazanacak demiştik. Şimdi ise genç, dinamik ve liyakatli isimlerden oluşan kadromuzla Karacabey’in, Karacabeylinin kazanması için gece gündüz demeden var gücümüzle çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.