Bursa İl Jandarma Komutanlığınca Mudanya ilçesinde faaliyet gösteren işletmelerde, yılbaşı öncesi denetim gerçekleştirildi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığınca Mudanya ilçesinde faaliyet gösteren işletmelerde, yılbaşı öncesi denetim gerçekleştirildi.

Mudanya’nın Esence Mahallesi’nde, H.K. (34), S.S. (38), S.T. (49), Z.S. (44) ve D.A. (48) isimli şahısların işletme tarafından konsomatris olarak çalıştırıldığı tespit edildi. Kontrol yapılan işletmeye gerekli işlemlerin yapılması ve idari para cezası uygulanması maksadıyla tanzim edilen tutanak mülki makamlara gönderildi.