Bursa'nın İznik ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü törenlerle kutlandı.BURSA (İGFA) - 28 Kasım İznik’in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü düzenlenen program ilk olarak İznik Kaymakamı Arif Karaman ve Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta tarafından çelenk sunumuyla başladı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam eden programda günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta yaptı.

İznik, stratejik konumu nedeniyle 1918-1922 yılları arasında Milli Harekete yön veren çok önemli olayların yaşandığı yörelerden biri olduğuna dikkati çeken Başkan Usta, "İstanbul’a yakınlığı, Anadolu’ya köprübaşı oluşu, kara ve deniz ulaşımına yakınlığı İznik’in stratejik önemini daha da arttırmaktaydı.Bu sebeple İznik, İstanbul Hükümeti için çok önemliydi. Milli Mücadele döneminde Yunanlıların Anadolu’ya her an müdahale edebilme ihtimali nedeniyle İznik hep göz önünde olmuştur. İşte bu nedenledir ki; İznik iki kez işgal edilmiş, yakılıp yıkılmış, savaşın tüm acılarını çekmiştir" dedi.

Başkan Usta, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün İznik’e yolladığı telgrafı da paylaştı.

Kutlama programı Kadir Koyutürk İlkokulu öğrencisi Ahmet Kerem Kılıç ve Alpaslan Ortaokulu öğrencisi Eylül Bayraktar'ın seslendirdiği İznik ile ilgili şiirlerle sürdü.

Program İznik Belediye çay bahçesinde verilen ikramla sona erdi.