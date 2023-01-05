Bursa’da sabah etkili olan sis devam ediyor.
Bursa’da sabah etkili olan sis devam ediyor.
Bursa-İzmir yolunda etkili olan yoğun sis sonucu görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü. Sisin hakim olduğu yolda sürücülerin zorlukla ilerlediği görüldü.
Bursa’da sabah etkili olan sis devam ediyor.
Bursa-İzmir yolunda etkili olan yoğun sis sonucu görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü. Sisin hakim olduğu yolda sürücülerin zorlukla ilerlediği görüldü.
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