Bursa’da sabah etkili olan sis devam ediyor.

Bursa’da sabah etkili olan sis devam ediyor.

Elazığ’ın bir ilçesinde kırağı ve don etkili oldu Elazığ’ın bir ilçesinde kırağı ve don etkili oldu

Bursa-İzmir yolunda etkili olan yoğun sis sonucu görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü. Sisin hakim olduğu yolda sürücülerin zorlukla ilerlediği görüldü.