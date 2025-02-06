Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, kurum içi iletişimi güçlendirmek amacıyla personel arasında voleybol turnuvası düzenledi.BURSA (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından vatandaşın can ve mal güvenliğinin korunması için gece gündüz demeden özveriyle çalışan personelin motivasyonunu artırmak ve kurum içi iletişimi güçlendirmek amacıyla voleybol turnuvası düzenlendi.

Üzerlerinden özel ekipmanlarını çıkartarak formalarını giyen itfaiyeciler, 15 Aralık - 5 Şubat tarihleri arasında düzenlenen turnuvada kıyasıya mücadele etti. 17 takımın yer aldığı turnuvanın sonunda şampiyonluk kupasını Vahşi Batı takımı kazandı. Ateş Hattı takımı ikinci, 52 Metre takımı ise üçüncü oldu.

Turnuvanın en centilmen takımı ise Demir Balıklar seçildi. Şampiyon olan Vahşi Batı takımı, kupalarını görev sırasında geçirdiği kaza sonucu hastanede tedavi gören arkadaşları Burak Dağtekin’e ithaf etti.

Turnuva sonunda düzenlenen kupa törenine, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Altunsoy ve İtfaiye Dairesi Başkanı Canalp Berkdemir de katıldı.

Genel Sekreter Yardımcısı Altunsoy, turnuvaya katılan 17 takımı mücadelelerinden dolayı tebrik etti. İtfaiye teşkilatının Bursa’da gece gündüz demeden yoğun mücadele verdiğini söyleyen Altunsoy, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in itfaiye teşkilatına büyük önem verdiğini, ekip ve ekipman anlamında ihtiyaçlar doğrultusunda sürekli güçlendirildiğini belirtti. Yüksek tempoda çalışan itfaiye personelinin motivasyonunu artırmak amacıyla İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından voleybol turnuvası düzenlendiğini hatırlatan Altunsoy, “Bu tür organizasyonlar, karşılıklı dayanışmayı artırarak kardeşliği pekiştiriyor. Katılımın yoğun olması da bizim motivasyonumuzu artırdı. Bu organizasyon vesilesiyle meslektaşları tarafından unutulmayan, görev başında geçirdiği kaza sonucu tedavi gören arkadaşımız Burak Dağtekin’e de acil şifalar diliyoruz” dedi.