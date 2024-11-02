İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kedi ihbarlarına yönelik farkındalık çalışmalarına Bursa Büyükşehir Belediyesi ve İtfaiye Daire Başkanlığı da destek vererek, Bursalılara çağrıda bulundu.BURSA (İGFA) - Bursa'da acil durumlara müdahale için özveriyle çalışan Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki İtfaiye Daire Başkanlığı, gereksiz ihbarlara yönelik Bursalıları duyarlılığa davet etti.

Gereksiz ihbarların kaynakların etkin kullanımını zorlaştırdığını ve acil durumlara yanıt verme süresini etkileyebildiğini ifade edilen duyurda, kedilere yönelik paylaşımda bulunuldu.

Kedilerin doğaları gereği yüksek yerlerde zaman geçirmeyi seven ve bulundukları yerlerden inebilen sevimli dostlar olduğunun altı çizilen açıklamada, "Genellikle mahsur kalma durumu yaşanmadığını göz önünde bulundurarak, bu konularda dikkatli olmanızı rica ediyoruz. Gerçekten yardıma ihtiyaç duyan hayvanlar için her zaman yanınızdayız. Bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan çalışmalara destek veriyor, duyarlılığınız için teşekkür ediyoruz" ifadeleri yer aldı.