Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ekip ve ekipmanlarla sürekli destekleyerek güçlendirdiği itfaiye teşkilatı, Ocak ayında toplam bin 234 olaya müdahale etti.

Bursa’da 31 istasyonda 693 personel, 140 araçla hizmet veren Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, Ocak ayında da birçok olaya müdahale etti. Ekipler, Kasım ayında 612 yangın, 594 kurtarma ve 28 diğer itfaiye hizmetleri olmak üzere bin 234 olaya müdahale etti. Ayrıca 2 bin 319 kişiye eğitim verilirken, olaylarla alakalı 201 itfaiye raporu hazırlandı ve 58 denetim gerçekleştirildi.