Bursa’da 30 istasyonda 675 personel, 139 araçla hizmet veren Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, Kasım ayında yangından yangına koştu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada ekipler Kasım ayında 790 yangın, 953 kurtarma ve 52 diğer itfaiye hizmetleri olmak üzere bin 795 olaya müdahale etti.

Yapılan açıklamada ayrıca 3 bin 669 kişiye eğitim verildiği, olaylarla alakalı 213 itfaiye raporunun hazırlandığı ve 21 denetim gerçekleştirildiği ifade edildi.