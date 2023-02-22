Hatay’da arama kurtarma yapan, yangınlara müdahale eden ve yardım malzemesi dağıtımlarına büyük destek veren Bursa itfaiyesi, elektrik olmadığı için ineklerini sağamayan çiftçilerin de imdadına yetişti. İtfaiyenin getirdiği jeneratörle sağımı yapan çiftçiler, Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.

Hatay’da arama kurtarma yapan, yangınlara müdahale eden ve yardım malzemesi dağıtımlarına büyük destek veren Bursa itfaiyesi, elektrik olmadığı için ineklerini sağamayan çiftçilerin de imdadına yetişti. İtfaiyenin getirdiği jeneratörle sağımı yapan çiftçiler, Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.

Hatay’ı ikinci kez art arda vuran depremler, zaten durma noktasına gelen sosyal hayatı iyice aksattı. İkinci depremlerin ardından yeniden geniş çaplı elektrik arızaları yaşanırken, bu durum besicilik yapan çiftçileri de olumsuz etkiledi. Antakya merkez Narlıca Mahallesi Alparslan Caddesi’nde iki katlı evinin yanındaki ahırda besicilik yapan 67 yaşındaki Mehmet Özkan’ın da son depremde evi kullanılamaz duruma geldi. Bahçeye kurduğu çadıra taşınan Özkan, zarar görmeyen ahırındaki inekleri sağmak için gittiğinde, sağım makinesini çalıştıracak elektrik bulamadı. Kendisinde bulunan jeneratörün de arızalı olması yüzünden çaresizlik içinde Büyükşehir Belediyesi’nin Koordinasyon Merkezi’ne gelen Özkan, jeneratör desteği istedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de hemen bir jeneratörle Özkan ailesinin ahırına gitti. Jeneratör ‘itfaiye ekipleri tarafından’ çalıştırılırken, Özkan’ın eşi Esma Özkan da sağımı yaptı. Ayrıca Özkan’ın arızalı olan jeneratörü de tamir edilmek üzere itfaiye ekipleri tarafından alındı.

Gece yangında gündüz ahırda Hataylıların yardımına koşan Bursa itfaiyesi, böylelikle bir yaraya daha merhem oldu. Peş peşe gelen depremlerle büyük bir afet yaşadıklarını belirten Mehmet Özkan, “Evimiz kullanılamaz hale geldi. Günlendir çadırda kalıyoruz. İneklerimiz var, onları da sağmamız gerekiyor. Son depremden sonra elektrikler de gitti. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nden yardım istedik. Sağ olsun hemen geldiler, sorunumuzu çözdüler. Allah hepsinden razı olsun” dedi.