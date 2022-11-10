Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, ekim ayında bin 454 olaya müdahale etti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, ekim ayında bin 454 olaya müdahale etti.

Bursa’da 28 istasyonda 558 personel, 127 araçla hizmet veren Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler, ekim ayında 700 yangın, 740 arama kurtarma ve önleyici tedbir, 14 diğer itfaiye hizmetleri olmak üzere bin 454 olaya müdahale etti.

Olaylarla alakalı 193 itfaiye raporunun hazırlandığı ekim ayında, 24 denetim gerçekleştirildi.