Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, haziran ayı istatistiklerini açıkladı. Yapılan açıklamada haziran ayı boyunca 2 bin 358 olaya müdahale edildiği belirtildi.

Bursa’da 28 istasyonda 619 personel, 136 araçla hizmet veren Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler, haziran ayında 709 yangın, bin 618 arama kurtarma ve önleyici tedbir, 31 diğer itfaiye hizmetleri olmak üzere 2 bin 538 olaya müdahale etti. Olaylarla alakalı 75 itfaiye raporunun hazırlandığı haziran ayında, 54 denetim gerçekleştirdiğini bildirdi.