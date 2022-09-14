Bursa TB Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, Millî Eğitim Bakanlığı ve TOBB arasında imzalanan Mesleki Eğitim Merkezleri İş Birliği Protokolü çerçevesinde Osmangazi, Nilüfer ve Yıldırım ilçelerinde belirlenen üç mesleki eğitim merkezinde, eğitim kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Bursa TB Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, Millî Eğitim Bakanlığı ve TOBB arasında imzalanan Mesleki Eğitim Merkezleri İş Birliği Protokolü çerçevesinde Osmangazi, Nilüfer ve Yıldırım ilçelerinde belirlenen üç mesleki eğitim merkezinde, eğitim kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB), bir yandan üyelerinin ticari hayatlarına katkı sağlayacak projeler üretmeye devam ederken, diğer yandan da mesleki eğitime desteğini artırarak sürdürüyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) arasında iş dünyasının ihtiyaçları doğrultusunda mesleki eğitim merkezlerinin niteliklerini artırmak amacıyla imzalanan Mesleki Eğitim Merkezleri İş Birliği Protokolü doğrultusunda Bursa Ticaret Borsası, Osmangazi, Nilüfer ve Yıldırım ilçelerinde belirlenen üç mesleki eğitim merkezinde Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ile birlikte eğitim kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar yürütmeye hazırlanıyor.

İş dünyası ile mesleki eğitim entegrasyonu

Bursa TB Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, mesleki eğitime çok önem verdiklerini söyledi. Millî Eğitim Bakanlığı ile TOBB arasında imzalanan Mesleki Eğitim Merkezleri İş Birliği Protokolü doğrultusunda TOBB’a bağlı oda-borsalar ile mesleki eğitim merkezlerinin ortak çalışma yürüteceğini belirten Başkan Matlı, “Protokol ile sektörlerdeki güncel gelişmeler ile eğitim sisteminin eş güdümünü sağlamak, mesleki eğitim merkezlerinin eğitim kalitesini artırarak ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağı ihtiyacını karşılamak ve istihdama katkı sağlamak hedefleniyor. Bursa Ticaret Borsası olarak imzalanan protokol çerçevesinde Nilüfer Mesleki Eğitim Merkezi, Osmangazi Mesleki Eğitim Merkezi ile Şehit Jandarma Komando Er Bahri Avcı Mesleki Eğitim Merkezi’nde BTSO ile eş güdümlü çalışmalar yürüterek, mesleki eğitim merkezlerimizin de birer yıldız gibi parlaması için çabalayacağız” diye konuştu.

İş dünyasına nitelikli insan kaynağı

Bursa Ticaret Borsası’nın proje okulu olan Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yürütülen başarılı çalışmaların örneklerini mesleki eğitim merkezlerinde de hayata geçirmek için gayret göstereceklerini ifade eden Başkan Özer Matlı, “Bu protokol Mesleki Eğitim Merkezlerindeki öğrenci sayısını artırarak, şirketlerimizin ihtiyaç duyduğu insan kaynağını Mesleki Eğitim Merkezlerinden karşılanmasını sağlayıcı çalışmalar yürütmek için yola çıkıyoruz. Böylece bu merkezlerin yaygınlaşmasına katkı koyarak ülkemizin üretim gücüne güç katacak nitelikli iş gücü teminini sağlamış olacağız. Mesleki eğitim merkezlerindeki öğrenciler için verilen devlet desteği artırıldı. İşveren üzerindeki yükler kaldırıldı. Özel sektörümüzü mesleki eğitim merkezlerinden daha çok istifade etmeye davet ediyorum. Bu vesileyle, başta Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özer ve her daim iş dünyamıza önderlik eden TOBB Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu olmak üzere protokolün hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.