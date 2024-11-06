Bursa Uludağ Üniversitesi İnegöl Meslek Yüksek Okulu'nda öğrencilerle buluşan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, her şehrin kendine göre farklı dinamikleri olduğunu belirterek, İnegöl'ün fırsatlar sunan bir şehir olduğunun altını çizdi.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Uludağ Üniversitesi İnegöl Meslek Yüksek Okulu organizasyonuyla düzenlenen buluşmada üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

Çoğunluğu farklı şehirlerden gelmiş olan öğrencilere şehri tanıtan Başkan Taban, aynı zamanda öğrencilerin İnegöl’e dair izlenimlerini de dinledi.

MYO çok amaçlı salonunda ve okul kantininde iki ayrı öğrenci buluşmasında Başkan Taban, öğrencilere eğitim süreçleri ve kariyer hedefleri üzerine de tavsiyelerde bulundu.

İNEGÖL FIRSATLAR SUNAN BİR ŞEHİR

İnegöl Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Hikmet Sami Yıldırımhan’ın açılış konuşmasıyla başlayan buluşmada, Başkan Alper Taban, öğrencilerin büyük çoğunluğunun İnegöl dışından gelen öğrenciler olduğuna dikkati çekerek ," Öncelikle gerçekten önemli bir şehirdesiniz. Her şehrin kendine göre farklı dinamikleri, farklı majör, ön plana çıkmış, baskın durumları vardır. İnegöl’de ağırlıklı olarak bir sanayi şehri. İnegöl fırsatlar sunan bir şehir. Sizler de şu anda da hayat akışı içerisinde öğrencilik dönemindesiniz. İnegöl bu süreçte sizlere iş hayatında, kariyer noktasında, ticari hayatta ve ekonomik olarak gelişiminizde katkı sunabilecek bir şehir. Ben bunu çok kıymetli buluyorum. Pek çok şehir gezdik gördük, her şey var ama iş bulma imkanı yok. İnegöl bu anlamda çok kıymetli.” diye konuştu.

İNEGÖL BÜYÜKŞEHİRLERLE YARIŞIYOR

Şehrin ekonomik ve ticari gücüne dair bilgiler sunan Başkan Taban, “İnegöl’den 160 ülkeye ihracat gerçekleştiriliyor. Sadece mobilyada değil, farklı sektörlerde bu ihracatlar yapılıyor. Mobilya ile birlikte metal, makine, kimya, otomotiv, ağaç ve orman ürünleri gibi pek çok alanda ihracat gerçekleşiyor. 2023 yılı rakamları yaklaşık 1,5 milyar dolar seviyesinde. Bu da Türkiye liginde bizi vilayetler arasında 18’inci sıraya taşıyor. Bu sıralamada 30 büyükşehir var. Bu 30 Büyükşehrin 13 tanesini geçmiş bir İnegöl var. Biz bir ilçeyiz. İl veya büyükşehir değiliz. Ama iller ve büyükşehirlerle yarışan bir ilçeyiz” dedi.