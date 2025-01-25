Bursa İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, seçim beyanları arasında da yer alan yüzme havuzu projesinin müjdesini vererek İnegöl’e yeni bir tesis daha kazandıracaklarını açıkladı.

BURSA (İGFA) - Görev süresi boyunca spora ve sporcuya desteklerini hız kesmeden sürdüren Bursa İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban yeni dönem hedefleri arasında yer alan "Yüzme havuzu" projesinin hayata geçirileceğini duyurdu. Mevcut Yarı Olimpik Yüzme Havuzunun ve portatif yüzme havuzlarının yoğun talep gördüğünü vatandaşlar tarafından da beğenildiğini ifade eden Başkan Alper Taban Alanyurt bölgesine kazandırılacak yeni tesisle birlikte İnegöl'ün spor altyapısını daha da güçlendireceklerini vurguladı.

"İNEGÖL'ÜN ÖNEMLİ BİR İHTİYACINI DAHA KARŞILIYORUZ"

Ankara temasları kapsamında çeşitli görüşmeler gerçekleştirerek İnegöl’e yeni yatırımlar kazandırdıklarını dile getiren Başkan Taban, projeyle ilgili yaptığı açıklamada, "Seçim beyanlarımız arasında yer alan projelerden birini daha gerçekleştiriyoruz. Şehrimizin önemli bir ihtiyacını karşılıyoruz. Vatandaşlarımızdan gelen yoğun talep doğrultusunda, yeni bir yüzme havuzu inşa ederek bu eksikliği gideriyoruz. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere; Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'a, AK Parti Bursa Milletvekilimiz Ayhan Salman'a, AK Parti Bursa İl Başkanımız Davut Gürkan'a ve AK Parti İnegöl İlçe Başkanımız Mustafa Durmuş'a destekleri için teşekkür ediyorum" dedi.

"SPORU TABANA YAYMAK HEDEFİMİZ"

Başkan Alper Taban, İnegöl Belediyesi olarak temel amaçlarının sporu tabana yaymak ve daha fazla genci sporla buluşturmak olduğunu belirtti. Gençlerin sağlıklı bireyler olarak yetişmesini sağlamak ve sporu hayatlarının bir parçası haline getirmek istediklerini ifade eden Başkan Taban, yeni yüzme havuzunun bu hedeflere ulaşmada önemli bir katkı sunacağını söyleyerek, "İnegöl, her geçen gün büyüyen ve gelişen bir şehir. Bu büyümeye paralel olarak halkımızın spor tesislerine olan ihtiyacı da artıyor. Yeni yüzme havuzumuz, yalnızca gençlere değil, her yaştan vatandaşımıza hizmet verecek. Spor ve sosyal hayatın bir arada olduğu bu tesis, İnegöl’ün standartlarını daha da yukarı taşıyacak." dedi.

YATIRIMLAR DEVAM EDECEK

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, kurumlarla koordineli çalışmaların meyvelerinin İnegöl olarak alındığını söyleyerek bu tür yatırımların devam edeceğini ve İnegöl’ü her alanda daha ileriye taşımak için çalışmaların devam ettiğini ifade etti.