Bursa'da İnegöl Belediyesi tarafından “Herkes İçin Spor” sloganıyla kadınlara özel düzenlenen ücretsiz step, aerobik ve pilates çalışmalarının yeni dönem kayıtları 26 Aralık Perşembe günü başlıyor.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi şehirdeki tüm bireylerin spor yapması adına İnegöl Belediye Spor Kulübü bünyesinde 7’den 77’ye her yaştan bireye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda kadınlara özel ücretsiz step, aerobik ve pilates kursları için de yeni dönem kayıtlarının duyurusu yapıldı. “Herkes İçin Spor” sloganıyla yapılan çalışmalar İnegöl Belediye Spor Salonu, Alanyurt Yunus Emre Spor Salonu ve Yeniceköy Spor Salonu olmak üzere 3 ayrı salonda gerçekleştirilecek.

BAŞVURULAR BAŞLIYOR

Ücretsiz kurslar için başvurular 26 Aralık Perşembe 11.00 itibariyle alınmaya başlayacak. 27 Aralık Cuma 14.00’da başvurular sona erecek. Katılmak isteyen vatandaşlar başvurularını www.inegol.bel.tr adresinden online olarak yapacak.

KURS SAATLERİ VE TARİHLERİ

Ücretsiz step, aerobik ve pilates kursu 30 Aralık - 24 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Hikmet Şahin Kültür Parkı içerisinde bulunan Belediye Spor Salonundaki gündüz çalışmaları; Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri sabah 09.00-10.00 arasında yapılacak. Akşam kursları ise Salı ve Perşembe günleri 19.00-20.30 arasında gerçekleştirilecek. Alanyurt Yunus Emre Spor Salonundaki gündüz çalışmaları; Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri sabah 09.00-10.00 arasında yapılacak. Akşam çalışmaları da yine Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri 19.00-20.00 arasında yapılacak. Yeniceköy Spor Salonunda da gündüz çalışmaları Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri sabah 09.00-10.00 arasında yapılacak. Akşam çalışmaları Salı ve Perşembe günleri 19.00-20.30 arasında gerçekleştirilecek.