Bursa İnegöl Belediyesi’nin AHİD iş birliğinde gerçekleştirdiği “Aile Okulu” eğitimlerinin final eğitimi bu hafta yapılacak. Cuma akşamı İlahiyatçı Sami Yıldız “Aileyi Yıkan Sebepler” konulu seminerde İnegöllülerle buluşacak.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi’nin Aile Hayatı İyileştirme Derneği (AHİD) iş birliğinde düzenlediği “Aile Okulu” eğitimleri bu yıl 4’üncü kez gerçekleştiriliyor. Her yıl onlarca genç çiftin katılarak sağlam temelli evliliklere adım attığı organizasyonda; toplumun temelini oluşturan ailenin önemi, mutlu ve huzurlu aile olabilmenin yöntemleri, çocuk yetiştirmenin püf noktaları gibi çeşitli eğitim ve seminerler yer alıyor. Aile Okulu seminerleri 8 hafta boyunca her hafta Cuma akşamı 20.30’da Sani Konukoğlu Konferans Salonunda gerçekleştiriliyor.

FİNAL HAFTASININ KONUĞU İLAHİYATÇI SAMİ YILDIZ

Aile Okulunun 8’inci haftasındaki final seçimlerinde, bu hafta İlahiyatçı Sami Yıldız yer alacak. 06 Aralık Cuma akşamı 20.30’da Sani Konukoğlu Konferans Salonunda İnegöllülerle buluşacak Yıldız, “Aileyi Yıkan Sebepler” konulu seminerde anlatımlarda bulunacak.

SINAV 13 ARALIK’TA YAPILACAK

Aile Okulu seminerleri kapsamında her yıl tüm konferansları içerecek şekilde yapılan sınav uygulaması da bu yıl yine devam edecek. 13 Aralık Cumartesi akşamı 20.30’da yine Sani Konukoğlu Konferans Salonunda sınav gerçekleştirilecek. 8 konferanstan 20 sorunun yer alacağı sınavda dereceye giren ilk 3 kişi altın, diğer tüm katılımcılar ise farklı hediyelerle ödüllendirilecek. Sınav sonuçları ise 14 Aralık Cumartesi akşamı yine 20.30’da Sani Konukoğlu Konferans Salonunda açıklanarak ödül takdimleri burada yapılacak.