Bursa'da İnegöl Belediyesi Hayvan Pazarı, bölgede bazı hayvanlarda şap hastalığı tespit edilmesi nedeniyle 2 hafta süreyle tedbir amaçlı kapalı kalacak. Pazarın açılış tarihi 2 haftalık süreç sonrası belli olacak.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, Hayvan Pazarının 2 hafta kapalı kalacağını duyurdu.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, “İnegöl Belediyesi Hayvan Pazarımız 04.08.2022 ve 11.08.2022 tarihlerinde açılmayacak. İlçe Tarım Müdürlüğü’nün bölgede bazı hayvanlarda şap hastalığı görmesi nedeniyle, pazarda toplanan hayvanlardan hastalığın birbirine bulaşmaması adına tedbir amaçlı pazarın kapalı tutulması önerisinde bulunuldu. Bu öneri üzerine pazarın 2 hafta boyunca kapalı kalması uygun görülmüştür. 2 haftalık sürecin ardından yapılacak durum değerlendirmesi ile pazarın açılış tarihi belli olacaktır" ifadeleri yer aldı.