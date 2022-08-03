Bursa'nın İnegöl ilçesinde mahalle otoparklarıyla parklanma sorununa çözüm üreten yerel belediye, Mesudiye Mahallesi'nde iki ayrı noktada 40 araçlık otopark yapımı için çalışmalara başladı.BURSA (İGFA) - Bir yandan şehri geleceğe taşıyacak projelerle modern kent İnegöl’ün temellerini atan İnegöl Belediyesi, bir yandan da vatandaşların hayatını kolaylaştıracak dokunuşlarla sorunlara çözüm üretmeye devam ediyor.

Bu kapsamda özellikle sokak aralarında parklanma sorununa çözüm olarak mahalle otoparklarının sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. Her yıl yaklaşık bin araçlık otopark üreten İnegöl Belediyesi, Mesudiye Mahallesinde Ramazan ve Özkamer Sokaklarda bulunan iki ayrı alanda 40 araçlık otopark yapımı için çalışmalara başladı.

Belediye Başkanı Alper Taban, devam eden otopark uygulamalarını yerinde inceledi.

Mesudiye Mahallesi Ramazan Sokak üzerinde 31 araçlık otopark oluşturulduğuna dikkati çeken Başkan Taban, hemen yan tarafta da Özkamer Sokak'ta ise 9 araçlık bir otopark düzenlediklerini söyledi.

Projenin bin 775 metrekare alan üzerinde planlandığını kaydeden Başkan Taban, "700 m2 yeşil alan, 31 araçlık 465 metrekare otopark alanı ve 610 metrekare sert zemin tretuvar alanı mevcut. Vatandaşlarımız burada güvenli şekilde araçlarını park edebilecekleri otoparklar oluşmuş oluyor. İleride ağaçlar büyüdüğünde gölgesinde oturma imkanı da olacak. Yine Özkamer Sokakta da 310 metrekarelik adayı 9 araçlık otoparka dönüştürüyoruz. 80 metrekare yeşil alan, 135 m2 otopark ve 95 metrekare sert zemin tretuvar alanı bulunuyor” dedi.