İnegöl Belediyesi, şehrin dönüşümüne katkı sağlamak için bünyesinde üç yeni ofis kurdu. AB ve Dış İlişkiler Ofisi, Yalın Ofis ve Marka Ofisi şehrin kurumsal yönden gelişmesine odaklanacak.BURSA(İGFA) - İnegöl Belediyesi bünyesinde oluşturulan AB ve Dış İlişkiler Ofisi, Yalın Ofis ve Marka Ofisi için lansman düzenlendi. Belediye Başkanı Alper Taban, şehrin fiziksel dönüşümünün yanında kurumsal dönüşümü de kararlılıkla yürüttüklerini ifade ederek; “Yeni dönemde bugüne kadar yaptıklarımızın üzerine koymaya devam edeceğiz” dedi.

İnegöl Belediyesi çok amaçlı salonunda başlayan lansmanda, kurulan ofislerin çalışmalarına dair sunumlar ve bilgilendirmeler yapıldı. Yalın Öneri Sistemi ödül töreni gerçekleştirildi. Misafirler, Belediye Hizmet Binası 3. Katında bulunan ofisleri ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgilendirme yapıldı.

KURUMSAL DÖNÜŞÜM KARARLILIKLA DEVAM EDİYOR

Bir yandan şehri imar ederken bir yandan şehri yöneten kurum olan İnegöl Belediyesi’nin kurumsal değişim ve dönüşümünü de sürdürdüklerini dile getiren Alper Taban, şöyle konuştu: “Tabi sadece şehrin fiziksel dönüşümü değil, aynı zamanda kurumsal dönüşüm çalışmalarını da kararlılıkla yürüterek gelecekte daha fazla söz sahibi olabilmek adına bu hareketle devam ediyoruz. Bu kapsamda bugüne kadar ilkler diyebileceğimiz çalışmalarımız oldu. Teknolojik değişim ve dönüşüm çalışmaları adı altında ciddi çalışmalar yaptık. Özellikle kurum tarafında e-devlet yatırımlarımıza önem verdik. Şu anda yaklaşık 50 civarında hizmetle Türkiye genelinde tüm belediyeler arasında en fazla hizmet veren kurum unvanına sahibiz. Yine Yalın Belediyeciliği Türkiye’de ilk uygulayan ilçe belediyesi olduk. Bir Japon metodolojisi yalın. Yalın çalışmayı vurgulayan, israfı önleyen, verimliliği merkeze koyan, gelişmeyi arzu eden bir anlayış. Çözüm Merkezimiz Türkiye’ye örnek bir merkez. Vatandaşlarımızın kurumla kurduğu tüm iletişimlerde direk aradığında 5 saniye içerisinde telefonla ulaşabildiği bir merkez.”

YENİ DÖNEMDE DE YENİLENME DEVAM EDECEK

“Kendimizi sürekli yenilemeye devam edeceğiz. Gerek yeni nesil belediyecilik anlayışı gerek çözüm odaklı yaklaşım, ortak aklın kullanımı, dijitalleşme ve akıllı kentlilik… Aynı zamanda değerlerimizi de koruyarak bunları yapacağız. Ulaşılabilirliğimizi, şeffaflık ve güvenilirliğimizi arttırmaya devam edeceğiz. Liyakat ve ehliyet odaklı yönetim anlayışımızla öz kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanmaya devam edeceğiz. Bugün geldiğimiz noktada, bu değerler üzerinde ürettiklerimizle başkaca şehirlere ve kurumlara örnek olmaya çalışacağız. Yeni dönemde bugüne kadar yaptıklarımızın üzerine koymaya devam edeceğiz.”

İNEGÖL’E ÖNEMLİ YATIRIMLAR ÇEKİLECEKTİR

Başkan Taban’ın ardından BEBKA Genel Sekreter Vekili Sabri Bayram kısa bir konuşma yaptı. “Birlik olarak bizim ana görevlerimizden bir tanesi bölgemizde proje kültürünü yaygınlaştırmak ve geliştirmek” diyen Bayram, “Bu anlamda 2010 yılında faaliyete geçtikten sonra bölgemizde çeşitli destek ve çalışmalarla bu misyonumuzu gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bununla birlikte son dönemde belediyelerimizde proje yazma anlamında projeleri geliştirme anlamında kurulan yeni yapılar var. Bunlardan birini de bugün İnegöl Belediyesi bünyesinde hayata geçirmiş oluyoruz. Ben başta Belediye Başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Proje kültürünün yaygınlaşmasıyla birlikte eminim ki hem BEBKA hem de diğer ulusal ve uluslararası fon sağlayan kurum ve kuruluşlardan İnegöl’e önemli yatırımlar çekilecektir” ifadelerinde bulundu.