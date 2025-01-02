Bursa'da İnegöl Belediyesi’nin modern kafe konseptiyle hizmet veren lezzet durağı Gastro Kafe’nin çalışma saatleri güncellendi. Düzenlemeye göre Gastro Kafe sabah 08.30 ile akşam 22.30 arasında hizmet verecek.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi’nin modern kafe konseptiyle hizmet veren lezzet durağı Gastro Kafe’nin çalışma saatleri güncellendi.

Düzenlemeye göre Gastro Kafe sabah 08.30 ile akşam 22.30 arasında hizmet vereceği bildirildi.

Bu arada fiziki şartlarda da bir dizi değişiklikler yapılan kafeteryada, şemsiyeler yerine ön bahçesinin üzeri tamamen kapatıldı.

Gastro Kafe’de değişikliklerle kafenin hizmet kalitesinin artması hedeflendi.