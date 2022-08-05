Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Bursa ve İnegöl ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor. İnegöl Eymir Göleti sulamasında çalışmaları sürüyor.BURSA (İGFA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde bin 96 dekar zirai arazinin modern borulu sistemle sulanmasını sağlayacak olan Eymir Göleti Sulaması inşaatında çalışmalar hızla devam ediyor.

DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca, projenin tamamlanmasıyla birlikte Bursa'daki bin 96 dekar tarım arazisinde modern borulu sistem ile sulama yapılacağını söyledi. Bölgede yapılacak sulu tarım ile 2022 yılı birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 2 milyon 740 bin lira katkı sağlanmasının hedeflendiğini kaydeden Akca, "Projenin tamamlanması ile birlikte bölgede ürün çeşitliliği artacak ve tarıma dayalı sanayi gelişerek bölge halkının sosyo-ekonomik olarak gelişim göstermesine katkı sağlanacaktır" dedi.

Söz konusu alanın kapalı sistem şebeke ile sulanması için 6 bin 708 metre borunun döşenmesi, 43 adet sanat yapısı yapılması ve 1 adet Dipsavak Ayar Vana Odası Yapısının İnşaat İşleri ile Mekanik Elektrik Teçhizatın Temini ve Montajı yapılacağını belirten Akca, "Bin 867 metre ana boru hattı ve 4 bin 841 metre yedek boru hattı yapılacaktır. Ana boru hattında bin metre HDPE olmak üzere bin 500 metre yedek boru hattı toplam 2 bin 500 metre boru imalatı tamamlanmıştır. Kalan boruların döşenip sanat yapılarının tamamlanması ile birlikte işin 2022 yılı içerisinde bitirilmesi planlanmaktadır" diye konuştu.