İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Manisa’dan gelerek İnegöl’de dilencilik yapıp vatandaşların insani ve vicdani duygularını istismar eden 2 dilenci ailesini şok operasyonla engelledi.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, yardımı ve muhtaca el uzatmayı görev bilen vatandaşlarımızın vicdanı ve duygularını kullanarak haksız kazanç elde eden dilencilere göz açtırmıyor. Gerek para dilenen gerekse de ucuz ürün (mendil, yara bandı vb.) satmak suretiyle dilenen şahıslara yönelik denetimlerini sürdüren İnegöl Belediyesi zabıta ekipleri, Manisa’dan gelerek şehirlerarası dilencilik yapan 2 aileyi şok operasyonla yakaladı.

İnegöl Devlet Hastanesi ve civarındaki ana arterlerde vatandaşların vicdan ve duygularını istismar ederek haksız kazanç elde eden 4 yetişkin ve 3 çocuktan oluşan dilenci çetesi, Zabıta ekiplerince gelen ihbarlar üzerine tespit edildi. Takibe alınan çete suçüstü yakalanarak İnegöl Belediyesi’ne getirildi. Burada üst araması ve işlemleri yapılan dilenci çetesinin araçla İnegöl’e geldiği tespit edildi. Dilenci çetesiyle ilgili İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından işlem başlatılarak üzerlerinden çıkan paralara el konuldu.