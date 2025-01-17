Bursa'nın İnegöl ilçesinde Beşinci Mevsim Kreşi'nde eğitim alan öğrenciler için karne töreni düzenledi. Minik öğrenciler karnelerini Belediye Başkanı Alper Taban’dan aldı.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi’nin sosyal belediyecilik projelerinden biri olan Beşinci Mevsim Kreşinde minik öğrenciler karne heyecanı yaşandı.

Hali hazırda 25 öğrenci ile 4 sınıfta hizmet verilen kreşte 3-5 yaş aralığındaki öğrenciler için bugün yarıyıl tatili öncesi karne töreni düzenlendi.

Öğrenciler ve velilerin katıldığı törende Belediye Başkanı Alper Taban da miniklerin karne heyecanına ortak oldu. Sınıfları tek tek ziyaret edip öğrencilere karnelerini ve karnelerle birlikte hediyelerini takdim eden Başkan Alper Taban, 3 yaş grubunun ilk karne heyecanlarında da yanlarında bulunmuş oldu. Burada öğrencilerle sohbet edip ilk dönemin değerlendirmesini de yapan Başkan Taban, öğrencilere iyi tatiller dileklerini iletti.

Karne töreninde kısa bir konuşma da yapan Belediye Başkanı Alper Taban, “Burada da bir ev sıcaklığı oluşturduğumuz kreşimizde hem öğrencilerimizin hem velilerimizin memnuniyetini görebiliyoruz. Dönem içerisinde de zaman zaman uğramaya gayret ediyoruz. Değerli velilerimize çocuklarını güvenip bizlere emanet ettiği için ayrıca teşekkür ediyorum. Bizler her bir çocuğumuza kendi evladımız gibi yaklaşarak eğitimlerini almaları noktasında gayret gösteriyoruz. Öğrencilerimizin hayata iyi hazırlanması hususunda anne babalarımız gibi bizler de çaba harcıyoruz. Bugün de evlatlarımız karne alıyorlar. Heyecanlılar. Bizler de bu heyecana ortak olmak istedik. Önemli olan burada verilen karnelerden ziyade çocukların hayata hazır olması. Ben çocuklarımızı da kutluyorum ve iyi tatiller diliyorum” diye konuştu.