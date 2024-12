Bursa İnegöl'de Belediye Başkanı Alper Taban, Bereket Sofrası buluşmaları kapsamında Fetih 1453 Camiinde Fatih Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban Bereket Sofrası buluşmaları kapsamında bu hafta Fetih 1453 Camisinde Fatih Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

Beraberindeki AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, Belediye Başkan Yardımcıları, Meclis Üyeleri ve AK Partili yöneticilerin katılımıyla gerçekleşen Bereket Sofrası etkinliğinde, sabah namazının kılınmasının ardından cemaatle birlikte kahvaltı sofrasına geçildi. Zeytin, peynir ve simitle yapılan kahvaltı sonrası mahallenin ve bölgenin sorunları dinlenerek birlikte ortak çözüm yolları üzerine istişareler yapıldı.

Burada vatandaşlara hitaben konuşan Belediye Başkanı Alper Taban, Bereket Sofrası buluşmalarının amacını anlattı. Taban, “Her Cuma sabahı bereket sofrası adı altında bir mahallemizde, bir camimizde vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. Hem sabah namazlarımızı eda ediyoruz hem de bir taraftan sizlerle bir arada oluyoruz. Bu vesileyle sizlerin de bizlere iletmek istediğiniz konular varsa bunlar dinlemiş, karşılıklı istişare etmiş oluyoruz” dedi.

“GÖRDÜĞÜNÜZ EKSİK VE AKSAKLIKLARI BİZLERE İLETİN”

Vatandaşlara belediyeye bildirimde bulunmaları konusunda çağrı yapan Başkan Taban, “İnegöl’ümüzde şu anda pek çok çalışma yapılıyor. Başta altyapı olmak üzere beraberinde diğer faaliyetlerimiz… Benim çağrım şu; muhtarlarımızla daha fazla görüşüyoruz ama vatandaşlarımızın da özellikle muhitlerinde gördükleri sorunlar, bizlere vermek istediğiniz tavsiye, öneri her ne varsa bunları da bizlere iletmesini istiyoruz. Bugün Belediye Başkanı burada ama her gün değil. Dolayısıyla gördüğünüz eksik ve aksaklıkları sürekli bizlere iletiyor olmanız bizim için kıymetli. Bunun için farklı iletişim kanallarımız var. En kolayı 153 hattımızı arayabilirsiniz. WhatsApp hattımıza bildirimde bulunabilirsiniz. Gören göz olmak, işiten kulak olmak, bu şehri seven insanlar olarak sahiplenmek lazım” diye konuştu.