Her hafta farklı bir okulda “Genç Bakış” ismiyle düzenlenen buluşmalar kapsamında öğrencilerle bir araya gelen Belediye Başkanı Alper Taban, Yenice 19 Mayıs Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi. Merve Çetinkaya aldı öğrenci, Başkan Taban’a kendi çizdiği karakalem portresini hediye etti.BURSA (İGFA) - İnegöl’ün geleceğini ortak akıl ile şekillendiren İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, özellikle gençlerin vizyon ve fikirlerinden faydalanmak adına yeni dönemde lise düzeyindeki okullarda “Genç Bakış” ismiyle düzenlenen gençlik buluşmalarında öğrencilerle buluşuyor.

Gençlerin fikir ve önerilerini dinleyen Başkan Taban, aynı zamanda öğrencilerin eleştirilerine yanıt verip isteklerini de tek tek not alıyor.

Başkan Taban’ın bu haftaki durağı ise Yenice 19 Mayıs Anadolu Lisesi oldu.

Okulun çok amaçlı salonunda; okul idarecileri, öğretmenler ve öğrencilerle bir araya gelen Başkan Alper Taban, öğrencilerle yaptığı sohbette İnegöl’ün önemine dikkat çekti.

Okul Müdürü Suat Yarış, okulda İnegöl Belediyesi’nin yaptığı bir dizi çalışma ve verilen destek için Başkan Alper Taban’a teşekkür ederek çiçek takdim etti.

Öte yandan Merve Çetinkaya isimli öğrenci de Başkan Taban’a kendi çizdiği karakalem portresini hediye etti.

İNEGÖL ÇOK DEĞERLİ BİR ŞEHİR

Buluşmada öğrencilere yönelik kısa bir konuşma yapan Belediye Başkanı Alper Taban, şehir yönetiminde ortak akıl ve özellikle gençlerin beklentilerinin, hayallerinin, fikir ve önerilerinin önemli olduğuna vurgu yaptı. Taban, “Ben bu şehrin yerel yöneticisiyim. Bir görev sürem var. Belli tarihler arasında bu görevi yapıyoruz. Geçtiğimiz dönem bu görevi yaptık, bu ikinci dönemim. Görev süremiz içerisinde de belirlediğimiz hedefler var. Yapmak istediğimiz hizmetler var. Bizim hizmet anlayışımızda bu şehirde yaşayan insanların taleplerine cevap vermek, beklentilerini karşılamak var. Dolayısıyla her yaştan bireyi bizler dinlemek ve bizden beklentilerini öğrenmek, onları anlamak istiyoruz. Bu buluşmaları yapma sebebimiz de bu. Sizleri dinlemeye geldik” dedi.

İnegöl’ün önemine de değinen Başkan Taban, “İnegöl çok değerli bir şehir. Adımız ilçe kalmış ama Büyükşehirlerle yarışıyor. Büyükşehir gibi hareket ediyor. Öylesine değerli bir şehir İnegöl. Bunu nereden anlıyoruz; çıkardığı markalardan, ürettiği ürünlerden anlıyoruz, ekonomi verilerinden ve ihracat rakamlarından anlıyoruz. Şu an İnegöl 81 vilayet arasında 18’inci büyük ihracatçı. Sizler de gelecekte bu şehrin değerine değer katacak kişilersiniz. O yüzden bizim için önemlisiniz. Ama girişimci olarak değer katacaksınız ama bu şehrin kurumlarında görev alarak değer katacaksınız ama bu şehrin yöneticileri olarak değer katacaksınız ama esnafı olarak, üretim alanlarında çalışarak değer katacaksınız. Bir şekilde İnegöl’ün gelişimine katkı sunacaksınız. Sizlerden beklentimiz yüksek. Bu şehrin geleceği sizlersiniz” ifadelerinde bulundu.

Daha sonra mikrofonu öğrenciler aldı, güncel konular başta olmak üzere talepler, öneriler, eleştir ve projeler bir bir anlatıldı.