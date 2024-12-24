21. Uluslararası İstanbul Gastronomi Günlerinde 20 ayrı ülkeden 58 lise ve 2 bin yarışmacı arasında Hacı Sevim Yıldız MTAL “En İyi Lise Takımı” kategorisinde 1’inci oldu. Nene Hatun MTAL ise aynı kategoride 2’nci oldu. Gastronomi alanında önemli bir başarı elde eden öğrencileri Belediye Başkanı Alper Taban Gastro İnegöl Restoranında misafir etti.BURSA (İGFA) - Şehirlerin ve ülkelerin vitrini konumuna gelen gastronomi alanında İnegöllü öğrenciler önemli bir başarıya imza attı. 20 ayrı ülkeden 58 lise ve 2 bin öğrencinin katıldığı 21. Uluslararası İstanbul Gastronomi Günlerinde yerini alan Hacı Sevim Yıldız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yiyecek içecek bölümü öğrencileri, “En İyi Lise Takımı” kategorisinde 1’inci ve 2’nciliği paylaştı.

1’İNCİ VE 2’NCİ İNEGÖL OKULLARI OLDU

Hacı Sevim Yıldız MTAL 21. Uluslararası İstanbul Gastronomi Günlerine 13 öğrenci ile katıldı. Okulun gastronomi ekibi, katıldıkları ekip yarışmasında 1’inci olarak altın madalya kazandı ve “En İyi Lise Takımı” unvanını elde etti. 13 öğrenci bireysel kategorilerde de önemli dereceler aldı. Toplamda 12 altın, 3 gümüş ve 1 bronz madalya etkinliği tamamladılar. Nene Hatun MTAL ise 8 öğrenciyle katıldığı İstanbul Gastronomi Günlerinde bireysel kategorilerde; 3 altın, 3 gümüş, 2 bronz madalya kazandı. Ekip yarışmasında 6 gümüş, 2 bronz madalya sahibi olan okul, En İyi Lise Takımı yarışmasında 2’nci olmayı başardı. Bu sonuçlarla yarışmanın 1’incisi ve 2’ncisi İnegöl okullarından çıkmış oldu.

BU BAŞARILAR TESADÜFİ DEĞİL

Belediye Başkanı Alper Taban, bu sabah iki okulun idarecileri, öğretmen ve öğrencilerini Gastro İnegöl Restoranında misafir etti. Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin’in de katıldığı ziyarette öğrencileri başarılarından dolayı tebrik eden Başkan Alper Taban, “Marifet iltifata tabidir. Bugün sizlerin başarısı vesilesiyle bir aradayız. Bu bizim için çok değerli. Sizleri elde ettiğiniz başarılardan dolayı tebrik ediyorum. Bunlar tesadüfi başarılar değil. Bir emeğin ve gayretin neticesidir. İleride eminim çok daha güzel işler yapacaksınız. Sizlerin her zaman yanınızdayız. Gelişmeniz için seferber olacağız” dedi.

GASTRONOMİ ÖNEMLİ BİR ALAN

Gastronominin çok değerli bir alan olduğuna da vurgu yapan Başkan Taban, “Bugün dünya harikası şehirleri de gezsek, doğal güzellikler de görsek günün sonunda ne yiyelim diyoruz. Gezdik, gördük, açıktık oluyor. Dolayısıyla gastronomi müthiş bir alan. Bundan fırsattan faydalanan ülkeler var. Bizim de mobilyamız var, kaplıcamız var, gastronomiyi geliştiriyoruz, kültürel değerlerimizi araştırıp gün yüzüne çıkarıyoruz. Buradan da şehrimiz adına fırsatlar doğacak” şeklinde konuştu.

GASTRONOMİ ÇALIŞMALARI MEYVELERİNİ VERİYOR

Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin de yaptığı kısa selamlama konuşmasında “İnegöl Belediyemiz öncülüğünde başlayan gastronomi çalışmaları, bugün okullarımızda meyvelerini vermeye başladı. Geçen yıl birincilik, bu yıl yine birincilik ve ikincilik elde edildi. 20 ülke, 58 lise arasında yapılan uluslararası yarışmada 1’inci ve 2’nci olan okullarımıza teşekkür ediyorum. Göğsümüzü kabarttı öğrencilerimiz” ifadelerinde bulundu.