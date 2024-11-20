İnegöl Belediyesi’nin “İnegöl’de Mevsim kitap sloganıyla bu yıl 8’incisini düzenleyeceği ve artık şehrin bir marka değeri haline dönüşmüş olan İnegöl Kitap Günleri için geri sayım başladı. 23 Kasım-01 Aralık tarihlerinde yapılacak Kitap Fuarında bu yıl yine 100’ü aşkın yazar ve yayınevi ile 1 milyonu aşkın kitap İnegöllülerle buluşacak.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi’nin 2017 yılında ilk kez düzenlediği ve geride kalan sürede şehrin en değerli organizasyonlarından biri haline gelen İnegöl Kitap Günleri Fuarı, bu yıl 8’inci kez kapılarını kitapseverlere açacak. İnegöl’ün markalarından biri olarak anılmaya başlayan organizasyon, bu yıl 23 Kasım-01 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 100’ü aşkın yazar ve yayınevi, 1 milyonu aşkın kitap, çeşitli etkinlikler, imza günleri, seminer ve söyleşiler ile süslenecek Kitap Fuarının duyurusu için bu sabah basın toplantısı düzenlendi. Belediye Başkanı Alper Taban ile birlikte Kitap Fuarı lansmanında; Kaymakam Eren Arslan, Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin ve İnegöl Belediyesi Kültür Sanat Komisyonu Üyeleri de hazır bulundu. Belediye Başkanı Alper Taban, lansmanda yaptığı konuşmasında İnegöl’de yaptıkları en değerli işlerden birinin Kitap Fuarları olduğunu ifade etti.

BAŞKAN TABAN’DAN FİLİSTİN VE ÇOCUK HAKLARI VURGUSU

Konuşmasına 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Gününü hatırlatarak başlayan Başkan Taban, “Böylesine anlamlı bir günde, bizler şehrimizdeki evlatlarımızın gelişimine katkı sağlayacak bir etkinliğin duyurusu için toplandık. Ne yazık ki başta Filistin olmak üzere pek çok mazlum coğrafyada ise her gün binlerce çocuk yaşamını yitiriyor. İşin en acı tarafı da tüm dünya 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Gününü kutlarken, bu zulme sessiz kalıyor. Ben ülke ve millet olarak değil kanı akan, gözünden yaş akan çocukların dahi sızısını yüreğimizde hissettiğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum. Ve bunları yapanları da lanetliyorum” dedi. Öte yandan, Kitap Fuarı süresince fuar alanında Filistin ve Doğu Türkistan kardeşlik köşesi oluşturulacağı da ifade edildi.

KİTAP FUARI CUMARTESİ GÜNÜ 12.00’DA KAPILARINI AÇACAK

Başkan Taban, İnegöl’de yine kitap mevsimine geldiklerini söyledi. “Okumak, bir ağacı sulamaya benzer” sözleriyle konuşmasını sürdüren Taban, şöyle devam etti: “Okumayan insan, çorak bir tarladaki kuru bir ağaçtan farksız değildir. Bu düşünceyle ilkini 2017 yılında yaptığımız ve bu yıl 8’incisini gerçekleştireceğimiz İnegöl Kitap Günleri Fuarı için geri sayıma başladık. Bu yıl İnegöl Kitap Günlerimiz 23 Kasım-01 Aralık tarihlerinde 9 gün boyunca sürecek. Yine her yıl olduğu gibi Modef Fuar Alanında başta geleceğimiz olan evlatlarımızı ve tüm vatandaşlarımızı kitaplarla, kıymetli yazarlarımızla buluşturmak istiyoruz. İnegöl Kitap Günlerinin açılışı 23 Kasım Cumartesi günü 12.00’da gerçekleştirilecek. Tüm ilçe halkımızı açılış ile birlikte İnegöl’ün kitap şölenine katılmaya davet ediyorum.”

KİTAP FUARINA KATILACAK YAZARLAR

“9 günlük organizasyona dair detayları da paylaşmak istiyorum. Kitap Fuarımız hafta içi 09.00-19.00, hafta sonu ise 10.00-20.00 saatleri arasında açık kalacak. Kitap Fuarımızda bu yıl da yine her yıl olduğu gibi en sevilen yazarlar ve en seçkin yayınevlerini ağırlayacağız. 100’ü aşkın yazar ve yayınevi ile 1 milyonu aşkın kitap vatandaşlarımız ve öğrencilerimizle buluşacak. Yazarlarımız 3 ayrı imza salonunda sevenleri ile buluşarak hem söyleşi yapacak hem de en sevilen kitaplarını imzalayacak. Yazarlarımızdan bazılarını ifade etmek gerekirse; Fulya Öztürk, Alişan Kapaklıkaya, Sıtkı Aslanhan, Sevda Türküsev, Dilek Cesur, Ayşegül Dede, Zekeriya Efiloğlu, Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, İrem Oturaklıoğlu Kaya, Mehmet Bulut, İhsan Süreyya Sırma, Mehmet Akif Ersoy, Sertaç Abi, Altay Cem Meriç, Saniye Bencik Kangal, Nurullah Genç, Bayram Meral ile Ramazan Yetgin ve Öğretmen Baba olarak bilinen Mehmet Gönen ile daha pek çok yazarımızı bu organizasyonda ağırlayacağız. Ben Kitap Fuarımıza destek veren tüm yazarlarımıza ve yayınevlerimize şimdiden teşekkür ediyorum.”

YEREL YAZARLAR ESERLERİNİ HEMŞERİLERİNİN BEĞENİSİNE SUNACAK

“Yerel yazarlarımızı da unutmadık. Bu yıl yine Kitap Günlerinin bir geleneği haline gelen Yerel Yazarlar Köşesi oluşturduk. Bu bölümde İnegöllü yazarlarımızın eserlerini tanıtmalarına ve kitaplarını imzalamalarına fırsat sunacağız.”

BEŞİNCİ MEVSİM KSM’NDE 3 ÖZEL PROGRAM

“3 yazarımız Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezinde düzenlenecek seminer ve söyleşilerde ilçe halkımızla buluşacak. 24 Kasım Pazar akşamı Mehmet Akif Ersoy, 30 Kasım Cumartesi akşamı Fulya Öztürk, 01 Aralık Pazar akşamı ise Dilek Cesur Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezinde ayrıca sevenleri ile buluşacaklar.”

12 BİN 500 ÖĞRENCİ FUARA ÜCRETSİZ TAŞINACAK

Her yıl olduğu gibi bu yıl da yine şehrimizdeki tüm anasınıfı ve ilkokul öğrencilerimize üzerinde kitap günleri ile ilgili bilgiler bulunan karton kumbaralarımızın dağıtımını yaptık. Amacımız hem çocuklarımızın para biriktirme alışkanlığı kazanmaları hem de biriktirdikleri paraları kendileri için en güzel yatırım olan kitaplara harcamaları. Bu kapsamda 26 bin öğrencimize kumbara dağıtımı yaptık. Ayrıca öğrencilerimizin fuara katılımlarını sağlamak adına da Milli Eğitim Müdürlüğümüzle yaptığımız planlama dahilinde 2, 3 ve 4’üncü sınıflarda eğitim gören 12 bin 500 öğrencimizi ücretsiz olarak fuar alanına taşıyacağız.”

KİTAP FUARI KAPSAMINDA ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLER YAPILACAK

“Kitap Fuarı kapsamında çeşitli etkinlikler de gerçekleşecek. Fuar alanında birbirinden eğlenceli ve interaktif yarışmalar katılımcılarımızı bekliyor olacak. Hafta sonu ebeveynleri ile gelen çocuklarımız için çocuk etkinlik alanında boyama, okuma gibi etkinlikler yapılacak. Fuar alanında kurulacak kitap kumbarası ile şehrimizdeki dezavantajlı okullarımızın kütüphanelerini zenginleştirmeye devam edeceğiz. Önceki yıllarda olduğu gibi fuar alanında hızlı okuma etkinliği alanımız olacak. Kitap takası gibi etkinlikler olacak. Kitap fuarının ilk Pazar ve ikinci Pazar günleri saat 14.00’da kitap değişimi yapılacak. Katılmak isteyen herkes, burada okuduğu kitabı bir başkasıyla değiştirebilecek. Bu sayede bir kitap etkileşimi oluşacak. Yine kitap atölyesinde 6-10 yaş grubu çocuklarımız için kitap okuma etkinlikleri, boyama ve el sanatları atölye çalışmaları olacak.”

KATKI VE DESTEK VERENLERE TEŞEKKÜR

“Kitap aklın ilacıdır. Kitapsız yaşamak; kör, sağır, dilsiz yaşamaktır. Beden eğitimi vücut için ne ise, okumak da beyin için odur. Dünyayı yöneten; kalem, mürekkep ve kağıttır. Bu bilinçle, bizler de Dünyayı yönetecek nesiller yetiştirmek istiyorsak, kitabı ve okumayı göz ardı edemeyiz. Okuyan toplumlar geleceğe yön verirken, aynı zamanda refahlarını da yükseltir. Okumayan toplumlara baktığımızda ise başkalarının sömürgesi olmaktan kurtulamadıklarını görürüz. Kitap Günleri organizasyonuyla da gelecek nesillerimizi sağlam temeller üzerinde yetiştirme hedefinin bir parçası olduğunu ifade edebiliriz. Ben bu vesileyle Kitap Günleri etkinliğimize katkı ve destek veren, emeği geçen; başta Sayın Kaymakamımıza, Milletvekilimize, Milli Eğitim Müdürümüze, çalışma arkadaşlarıma ve basın mensuplarımıza çok teşekkür ediyorum. İnegöl Belediyesi 8. Kitap Günlerinin şehrimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyor, tüm hemşerilerimizi bu kitap şölenine davet ediyorum.”

“ŞEHRİMİZDE YAPILAN YATIRIMLARI EN GÜZEL ŞEKİLDE TAÇLANDIRAN ETKİNLİK”

Kaymakam Eren Arslan da Kitap Fuarına dair değerlendirmelerde bulundu. Arslan, “Bugün 8’incisninin duyurusu için bir araya geldiğimiz Kitap Fuarının İnegöl’ümüze çok önemli bir değer kattığına yürekten inanıyorum. Bu manada başta Sayın Başkanımıza, Milli Eğitim Müdürümüze ve katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Genelde ülkemizde kitap okunmasıyla alakalı bir ön yargı içerisinde bulunuyoruz. Okunmadığını, kitapla insanlarımızın meşgul olmadığını genel bir kanaat olarak ifade etsek de bugün 8’incisine ulaştığımız İnegöl Kitap Fuarı bunun haksız olduğunu ortaya koyan çok güzel bir gösterge. Öncelikle ilk emri oku olan bir dinin mensupları olarak kitaptan, okumaktan, dünyayı ve kendimizi anlamaktan uzak olmak bize yakışmaz. Şehrimizde birçok yatırım ve çalışma yapılmakla beraber, bunları en güzel şekilde taçlandıran çalışmalara insanımıza, insanımızın geleceğine ve gençlerimize yapılan yatırımlar. Kitap Fuarımız da buna çok güzel hizmet ediyor. 8’inci kitap fuarımızın şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.