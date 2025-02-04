Bursa İnegöl'de yüzyılın felaketi olarak adlandırılan 6 Şubat Kahramanmaraş depreminin 2’nci yıl dönümünde İnegöl Belediyesi tarafından mevlit programı düzenlenecek.BURSA (İGFA) - 6 Şubat 2023’te tarihin en yıkıcı depremlerinden birini yaşayan ülkemizde 120 bin kilometre karelik alanda 11 ilimiz, 124 ilçemiz, 6 bin 929 köy ve mahallemiz ağır yıkıma uğradı. Yaraları halen sarılmaya devam eden depremde 53 bini aşkın vatandaşımız hayatını kaybetti. Depremin 2’nci yıl dönümünde, İnegöl Belediyesi deprem şehitlerini anma programı düzenleneceğini duyurdu.

Depremin 2’nci yıl dönümünde 6 Şubat Perşembe günü 19.30’da Fatih Camiinde depremde yaşamını yitiren vatandaşlar için mevlit okutulacak. Kuran-ı Kerimlerin okunup duaların edileceği program çıkışında deprem şehitleri adına ikramlar yapılacak. Belediye Başkanı Alper Taban, tüm içe halkını deprem şehitlerinin yad edileceği mevlit programına davet etti.