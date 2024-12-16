Bursa'da İnegöl Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 1673 yılında yazılan ve ilk kez o tarihte sahnelenen Moliere’in “Hastalık Hastası” oyunu İnegöllülerle buluşturuyor. Çarşamba günü galası yapılacak komedi türündeki oyun, 351 yıl sonra İnegöl’de sahnelenecek.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi’nin Aralık ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında bu hafta 2 tiyatro gösterisi İnegöllü sanatseverlerle buluşacak.

Çarşamba akşamı İnegöl Belediyesi Şehir Tiyatrosunun yeni oyunu “Hastalık Hastası” yetişkin tiyatro gösterisi, Cumartesi günü de “Oyun Arkadaşım” çocuk tiyatro gösterisi İnegöl’de sahnelenecek.

ŞEHİR TİYATROSU 351 YILLIK OYUNU SAHNEYE TAŞIYOR

Ünlü Fransız oyun yazarı Moliere tarafından yazılmış komedi-bale türündeki seyirlik oyun “Hastalık Hastası” İnegöl Belediyesi Şehir Tiyatrosunun oyunları arasında yerini aldı. Bir süredir hazırlıkları süren oyun, Volkan Derman yönetmenliğinde 18 Aralık Çarşamba akşamı 20.00’da Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezinde ilk kez İnegöllü sanatseverlerle buluşacak.

Moliere’in son eseri olan oyun, üç bölümden oluşan bir müzikli gülmecedir. Saf bir adamın, onu gelir kapısı olarak gören doktorunun yalanlarına kanarak kendini ölümcül bir hasta olarak görmesini konu alır. Yaklaşık iki saat süren Hastalık Hastası, toplumun ahlaki yapısına ve bilgisiz, yeteneksiz hekimlere eleştirel bir bakışla yaklaşır. 1673 yılında kaleme alınmış ve ilk kez aynı yıl sahnelenmiştir; 351 yıldan beri birçok topluluk tarafından sergilenmektedir.

HAFTA SONU ÇOCUKLARA ÖZEL TİYATRO GÖSTERİSİ

İnegöl Belediyesi çocukları da tiyatro gösterileriyle buluşturmaya devam ediyor. Her hafta Cumartesi günü 14.00’da Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezinde yapılan çocuk tiyatro gösterileri kapsamında 21 Aralık Cumartesi günü “Oyun Arkadaşım” isimli gösteri İnegöllü miniklerle buluşacak.

BAŞKAN TABAN’DAN PROGRAMLARA DAVET

İnegöl’de bir yandan şehri imar eden projeler üretirken bir yandan da kültür sanatla vatandaşları buluşturma adına programlar düzenlemeye gayret ettiklerini ifade eden Belediye Başkanı Alper Taban, “Bu noktada her yaşa hitap eden programlarımızla vatandaşlarımızı sanatla buluşturuyoruz. Aralık ayında da birbirinden güzel gösterilerimiz var. Bu hafta hem yetişkin hem çocuk tiyatrosu gösterilerimiz olacak. Tüm ilçe halkımızı programlarımıza bekliyoruz” dedi.