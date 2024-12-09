Bursa İnegöl Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, ısınma yardımları kapsamında 425 aileye 3000’er TL olmak üzere toplam 1 milyon 275 bin TL ısınma yardımı gerçekleştirdi.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “2021 yılı itibariyle hava kalitesine etki eden kömür ve katı yakıtların yakılmasının yasaklanmasının ardından, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü olarak ısınma yardımlarını nakdi yardım şeklinde yapmaya başlamıştık. Kömür yerine 4 yıldır nakdi olarak bir defaya mahsus vatandaşların hesap numaralarına gönderim yapılıyor. Ailelerimizin g0ncel adres ve durum kontrolleri yapılarak yardım listeleri oluşturuluyor. 2024-25 kış dönemi için de ısınma yardımlarımız nakdi yardım olarak ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştırıldı. İnegöl Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz tarafından 425 ailemize, her aileye 3000 TL olmak üzere tek seferlik ödeme gerçekleşti. Toplamda 1 milyon 275 bin TL’lik ısınma yardımı yapıldı.”

HESAP NUMARASI OLMAYAN AİLELERİN YARDIMLARI EVLERİNE TESLİM EDİLİYOR

“Banka hesap numaraları olmayan, hesap açacak durumda olmayan, yaşlı ve bakıma muhtaç ailelerin ısınma yardımları da görevli mutemet ve ekiplerimiz tarafından bizzat evlerine gidilerek elden teslim ediliyor. Sosyal yardımlarımız yıl içerisinde aktif olarak devam etmektedir. Kayıt işlemleri ve yardımlar devam ediyor.”

“HAYRA ORTAK OLAN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Belediye Başkanı Alper Taban da Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nden yapılan yardımlara değindi. Taban, “Kış dönemi için ısınma yardımlarımız ailelerimize ulaştırıldı. Kayıtlarımız yıl içerisinde her dönem devam ediyor. Gıda, ısınma, sıcak yemek ve eğitim yardımları gibi birçok alanda ailelerimize destek vermeye devam ediyoruz. Ayrıca Umuteli Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz ihtiyaç sahibi ailelere umut olmaya devam ediyor. İhtiyaç sahibi ailelerimize karınca kararınca hem müdürlük hem de dernek olarak destek olmaya devam ediyoruz. Hayırseverlerimizin de katkıları bizim için oldukça değerli. Hayra ortak olan ve destek veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.