Bursa'da İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, eğitim öğretim yılının ikinci döneminin başlamasıyla birlikte okul kantinlerine denetim gerçekleştirdi.BURSA (İGFA) - Halk sağlığının korunması adına belirli aralıklarla denetimler gerçekleştiren İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, okullarda eğitim öğretim yılının ikinci döneminin başlamasıyla beraber bu defa öğrenciler için sahaya indi. Okul kantinlerini mercek altına alan Zabıta Müdürlüğü, sıkı bir denetim atağı başlattı.

Denetimlere ilişkin İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nden yapılacak açıklamada şu ifadelere yer verildi: “2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. döneminin başlaması nedeniyle İnegöl Zabıta Müdürlüğü ekipleri olarak Okul Kantinlerine yönelik denetimler yapılmıştır. Bu kapsamda İnegöl genelinde faaliyet gösteren 63 adet Okul Kantinin de ekiplerimizce gerekli kontroller yapılmıştır. Denetimlerde İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı, Hijyen, Fiyat Etiket ve Tarifeler vs. konularında gerekli kontroller yapılmıştır. Denetim esnasında yetkimiz dahilindeki konularda görülen eksiklikler hakkında işletmecilere gerekli uyarılar yapılarak yazılı olarak ihtar edilmiştir.”

RAMAZAN ÖNCESİ DENETİMLER ARTARAK DEVAM EDECEK

“Zabıta Müdürlüğü olarak her alanda çalışmalarımız ve denetimlerimiz devam etmektedir. Ayrıca yaklaşan Ramazan Ayı münasebeti ile Yeme-İçme Hizmeti veren işyerleri, Market-Bakkal, Kasap, Manav, Tatlıcı vb. işkollarına yönelik denetimlerimizde arttırılarak devam edecektir.”