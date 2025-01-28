Bursa İnegöl Lisesi'nden 1985 yılında mezun olan "50. Yıl Mezunları" tam 40 yıl sonra bir araya geldi.BURSA (İGFA) - Buluşma, okulun 6 Mat sınıfının başkanı ve Saadet Partisi Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca'nın ev sahipliğinde, Dobruca'daki Dere Bahçe Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Döneme ait mezunlar, uzun yıllar sonra hasret giderdi.

Toplantıya katılan mezunlar, İnegöl Lisesi'nden mezun olduktan sonra farklı şehirlerde ve meslek alanlarında çeşitli kariyerlere yönelmelerine rağmen, eski dostluklarını canlandırma fırsatı buldular.

Buluşmanın ev sahibi Mehmet Atmaca, İnegöl Lisesi'nin yıllarca bölgede güçlü bir eğitim kurumu olarak hizmet verdiğini belirterek, okuldan mezun olan pek çok ismin hekim, mühendis, iş insanı, belediye başkanı ve milletvekili olarak İnegöl, Bursa ve Türkiye'ye önemli katkılar sunduğunu ifade etti. Atmaca, alınan yanlış bir kararla okulun adının değiştirildiğini vurgulayarak, mezunlar olarak İnegöl Lisesi adının geri verilmesi için birlikte girişimlerde bulunacaklarını söyledi.

OKUL YILLARINI ANDILAR

Buluşmada, mezunlar eski anılarını paylaşarak nostalji dolu bir gün geçirdi. Mezunlar, Nisan ayında daha geniş katılımla tekrar bir araya gelmeyi ve bu buluşmalara periyodik olarak devam etmeyi kararlaştırdı. Ayrıca, her yıl geleneksel hale getirilecek bir "Pilav Günü" düzenlenmesi için ortak çalışma yapma kararına vardılar.

Mezunlar, İnegöl Lisesi adını geri alabilmek için daha geniş bir lobi oluşturma konusunda da hemfikir oldular. Bu doğrultuda atılacak adımlar ve planlanan faaliyetler önümüzdeki dönemde belirlenecek.