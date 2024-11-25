Bursa İnegöl Belediyesi 8. Kitap Günleri Fuarı açılışın ardından hafta sonu vatandaşların akınına uğradı. 7’den 77’ye her yaştan binlerce vatandaş kitaplar ve birbirinden değerli yazarlarla buluştu.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi’nin bu yıl 8’incisini düzenlediği Kitap Günleri Fuarı Cumartesi günü kapılarını açtı. Ziyaretçilerini ağırlamaya başladığı andan itibaren vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan fuar, hafta sonu adeta kitapseverlerin akınına uğradı. 7’den 77’ye her yaştan vatandaş fuara gelerek kitaplar ve yazarlarla buluşma fırsatı yakaladı.

İMZA VE SÖYLEŞİ PROGRAMLARINA YOĞUN İLGİ

Pazar günü soğuk havaya rağmen fuara akın eden İnegöllüler hem stantları gezip kitapları inceledi hem de yazarların söyleşi ve imza günlerine katıldı. 6 farklı yazarın söyleşi ve imza günü düzenlediği Pazar günü binlerce kişi fuar alanında bu anlara şahitlik etti. Zekeriya Efiloğlu ile başlayan söyleşi ve imza programları; Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, İrem Oturaklıoğlu Kaya, Mehmet Ali Bulut, Sıtkı Aslanhan ve Mehmet Akif Ersoy ile devam etti. Ayrıca söyleşilerin yanı sıra kitap satışı yapılan stantlarda da farklı yazarlar sevenleriyle buluştu. İnegöl’ün yerel yazarları da Yerel Yazar Köşesinde kitaplarını tanıttı.

ÇOCUKLARA ÖZEL ETKİNLİKLER

Kitap Fuarı çocuklara da farklı etkinlikler imkanı sunuyor. Oluşturulan çocuk sanat atölyesinde 6-10 yaş arası minikler İnegöl Belediyesi öğretmenleri nezaretinde yüz boyamadan resim çalışmalarına ve sanat atölyesi etkinliklerine kadar pek çok özel etkinlikle buluşuyor.