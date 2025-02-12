Bursa'da İnegöl Belediyesi, “Önce Biz, Örnek Biziz” sloganıyla personellerine yönelik atık toplama yarışması başlattı.BURSA (İGFA) - Bursa İnegöl Belediyesi sıfır atık uygulamaları kapsamında düzenlediği farkındalık etkinliklerine bir yenisini daha ekledi. Bu defa “Önce Biz, Örnek Biziz” sloganıyla personellerine yönelik bir yarışma düzenleyen İnegöl Belediyesi, 5 ayrı kategoride toplanacak atıklarla en fazla puan alan 3 personeli ödüllendirecek.

ATIKLAR 17 ŞUBAT – 01 MART TARİHLERİNDE TOPLANACAK

Atık pil, atık kitap, kullanılmış giysi atığı, elektrikli elektronik atık ve bitkisel atık yağ kategorilerinde yarışmaya katılacak personeller, atıkları 17 Şubat ile 01 Mart tarihlerinde sıfır atık noktalarına getirerek teslim edecek. İnegöl Belediyesi Sıfır Atık Noktaları Fatih Cami Önündeki nokta Pazartesi ve Perşembe, Yeniceköy Ek Hizmet Binası önündeki nokta Çarşamba ve Cuma, Alanyurt Salı Pazarındaki nokta ise Salı ve Cumartesi günleri açık olacak.

DERECEYE GİRENLERE ÖDÜL VERİLECEK

Yarışma kapsamında en çok atık getiren personeller çeşitli hediyelerle ödüllendirilecek. 1’inci olan Oylat Kaplıcalarında 2 gece konaklama, 2’nci olan Gastro İnegöl Restoranında ailesiyle birlikte yemek, 3’üncü olan ise Gastro Kafede içecek ve tatlı kazanacak.