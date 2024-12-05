Bursa İnegöl Belediye Meclisi 2024 yılı Aralık ayı olağan meclis toplantısını gerçekleştirdi. 2024’ün son meclisinde 11 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi Aralık ayı olağan meclis toplantısı Çarşamba günü yapıldı. 10 gündem ve 1 ilave gündem olmak üzere toplam 11 konunun görüşülerek karar bağlandığı mecliste, 2025 yılı evsel katı atık tarifelerinin belirlenmesinden GES projelerine ve kanal ıslahlarına kadar pek çok farklı konuda kararlar alındı. Meclis açılışında konuşan Başkan Alper Taban, “2023 yılı Sayıştay Denetim Raporu yayınlandı. Sayıştay sayfalarından bunlara açık şekilde ulaşılabiliyor. Güzel bir denetim geçirdik. Herhangi bir sıkıntılı bir durumumuz yok” diyerek meclis üyelerine bilgilendirme yaptı.

İNEGÖL’ÜN YILLIK EVSEL ATIK MALİYETİ 181 MİLYON 290 BİN TL

Meclis toplantısının 4’üncü maddesinde Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün 2025 yılı evsel katı atık tarifelerinin belirlenmesi konusu ele alındı. Belediye Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Sargın, konuya ilişkin komisyon raporunu meclisle paylaştı. Evsel atıklarla ilgili yıllık toplam maliyetin 181 milyon 290 bin 952,98 TL olduğunu ifade eden Sargın, 2024 yılında tahsil edilen 18 milyon 796 bin 117,47 TL’nin çevre temizlik vergilerinin minha edilmesinin ardından toplam sistem maliyetinin 162 milyon 494 bin 835,51 TL olduğu açıkladı. İnegöl’deki toplam konut ve işyeri su aboneleri dikkate alındığında komisyon tarafından yapılan hesaplama sonucunda; konutlar için abone başına her ay 60 TL, küçük işletmeler için 216 TL, orta ölçekli işletmeler için 5 bin TL, büyük ölçekli işletme için ise 10 bin TL artı KDV şeklinde yeni tarifenin belirlendiği duyuruldu.

“BELEDİYELER BU BEDELLERİ KAFASINA GÖRE BELİRLEYEMEZ”

Konuya ilişkin açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, söz konusu rakamların toplam sistem maliyetinin abone sayısına bölünmesiyle belirlendiği ifade etti. Bursa’nın diğer ilçe belediyelerinin ilgili kararlarından da örnekler veren Başkan Taban, “İnegöl meskende 60 TL bu bedeli yansıtırken; Nilüfer 109 TL, Kestel 93 TL, Osmangazi 202 TL, Yıldırım 89 TL, Yenişehir 47 TL, Gürsu 174 TL, İznik 55 TL olarak yeni yıl rakamlarını belirlemiş. Bu belediyeler de kafalarına göre ücret alamazlar. Neyse maliyetleri, abone sayısına bölerek bu ücretleri belirliyorlar” şeklinde konuştu.

İNEGÖL BELEDİYESİ YAPTIĞI RADİKAL HAMLELERLE MALİYETLERİ DÜŞÜRDÜ

İnegöl Belediyesi’nde bedellerin diğer ilçelere göre düşük olduğuna da dikkat çeken Başkan Taban, “Bizim bugün bu ücretlerimizin başka belediyelere göre düşük kalmasının sebebi de göreve geldiğimiz dönemde biliyorsunuz aradaki müteahhit firmayı çıkardık. Firma da yerine göre yüzde 10, 20, 30 dolaylarında kar ediyordu. Bu karlılıklar belediyeye kaldı. Araçlarımızı kendimiz aldık, kendi personelimizle taşıyoruz, operasyonu kendimiz yapıyoruz. Rota optimizasyonlarıyla 4-5 araç açığa çıkarıldı. Bugün bir temizlik vurgusu yapıyoruz. Müslümana kirletmek yakışmaz diyoruz. Şehrimizi kirletmeyelim, sokakta meydancı da kalmasın maliyetler daha da düşsün. Şehirlerimizi temiz tutalım. Bizler maliyetlerimizi daha da nasıl azaltırız konusunu çalışıyoruz” dedi. Açıklamaların ardından yapılan oylamada, Saadet-Demokrat Parti Grubuyla Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun ret oyuna karşılık madde oy çokluğu ile kabul edildi.

İKİ YENİ KANAL PROJESİ İÇİN BAŞKAN TABAN’A YETKİ VERİLDİ

Mecliste gündemin 5’inci maddesinde ise Karadere ıslahı için Başkan Taban’a imza yetkisi verilmesi görüşüldü. Aynı şekilde Bedre Deresiyle ilgili de 11’inci maddede yetki konusu gündeme geldi. Her iki konuyla ilgili bilgi veren Başkan Alper Taban, “DSİ Müdürlüğümüzle gerekli görüşmeyi yaptık. Daha önce Mesudiye mahallemizde bir ıslah çalışması yaptık. Kanal İnegöl projesini yaptık. Karadere’nin de ilgili alanlarında ve Bedre Deresinin çevre yolu tarafında kanal ve taban ıslahı gibi çalışmaların DSİ tarafından yapılması konularında gerekli görüşmeyi yaptık. Sürecin projelendirilmesi, bakanlık onaylarıyla ilgili bir başlangıç yapıyoruz. Islah çalışmasını DSİ yaparsa etrafındaki o rekreasyon alanlarını, spor ve oturma alanlarını, sosyal yaşam alanlarını da biz yapmak istiyoruz. Konu bundan ibaret” dedi. Madde oy birliği ile kabul edildi.

HAYVAN PAZARI ÇATISINA GES KURULACAK

Gündemin 6’ncı maddesinde de Alibeyköy bölgesinde bulunan yeni hayvan pazarı çatısında kurulması planlanan güneş enerjisi santrali için 40 milyon TL borçlanma yetkisi konusu ele alındı. Konuya ilişkin bilgilendirme yapan Başkan Taban, “İnegöl Belediyemizin toplam elektrik tüketiminin güneş kaynağından karşılanmasıyla ilgili güneş enerji sistemini kurmak istiyoruz. Şu an 25 yıl ömrü olan bir işin 3 yılda geri dönüşümü söz konusu. 3-4 yılı maliyete gitse, kalan 20 yılı bize kaynak olarak kalacak bir çalışma olacak. Bu projeyi de yeni hayvan pazarımızın çatısında kurmak istiyoruz. Projeleri hazır, finansmanla beraber birkaç ay gibi kısa sürede kurulumları tamamlanıp devreye alınabilecek bir sistem” dedi. GES projesi maddesi de oy çokluğu ile kabul edildi.