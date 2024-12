Bursa İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, encümen üyeleriyle beraber gerçekleştirilen “Hava Kalitesi Ağı İzleme ve Değerlendirme Toplantısında” sadece alınan tedbirlerin yeterli olmadığını ifade ederek vatandaşların da bu konuda daha duyarlı olması gerektiğine dikkat çekti.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediye Başkanı Taban, “Biz kurduğumuz atık toplama tesisleriyle, hava ölçüm cihazlarımızla ve sunduğumuz diğer hizmetlerle imkanlar oluşturuyoruz. Artık bu imkanlarla beraber bu şehri seven, bu şehri önemseyen insanların da sayısının artmasını istiyoruz. Vatandaşlarımızdan destek bekliyoruz” dedi.

SANAYİ ATIKLARI YAKILARAK BERTARAF EDİLEMEZ

Kış döneminde hava kalitesinin olumsuz etkilendiğini vurgulayan Başkan Taban, “Bu konuda kamuoyunu bilgilendirmek istiyoruz. Tabi ki İnegöl’de hava kirliliği neden artıyor bunları izliyoruz. Burada ısınma amaçlı katı yakıt dediğimiz odun ve kömür kullanımı, şehrimizin coğrafi yapısı gereği çanak şeklinde oluşu, beraberinde yine sanayi şehri olan ilçemizde bazı işletmelerimizce; sunta, kumaş, sünger gibi oto sanayi sitesi gibi yerlerde ise; atık yağlar, çıkma araç parçaları, yağ, yakıt filtreleri, polen filtreleri ve bidon gibi tehlikeli atıkların ısınma amaçlı yakıldığını görüyoruz. Buradan bir kez daha hatırlatmak istiyorum; her türlü endüstriyel atığın yakılarak ya da çevreye atılarak bertaraf edilmesi uygun değildir. Bu atıklar Belediyemizin Endüstriyel Atık Merkezine teslim edilerek uygun şekilde bertaraf edilmesi gerekmektedir. Burada amaç, atıkların uygun bertarafını sağlayarak karbon ayak izinin ve sera gazı emisyonunun azaltılmasıdır” dedi.

İNEGÖL BELEDİYESİ SERA GAZI EMİSYONUNUN AZALTILMASI İÇİN NELER YAPIYOR?

Endüstriyel atık toplama merkeziyle beraber İnegöl Belediyesi’nin bu konuda başka neler yaptığından da değinen Başkan Taban, şöyle devam etti: “Sera gazı emisyonunun azaltılması için; yeşil alan miktarlarının arttırılmaya çalışıyoruz. Şu an güncel alanımız 1 milyon 150 bin m2. GES projeleri yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Her haneye geri dönüşüm kutusu dağıtımlarıyla kaynağında dönüşümü sağlıyoruz. Sıfır atık noktaları oluşturulmaya, Mobil Atık Toplama Araçlarımızla atıkları özenle toplamaya devam ediyoruz. Yine egzoz emisyonu kaynaklı kirlilik için şehir trafiği düzenleme çalışmalarına kadar farklı alanlarda pek çok çalışmamız mevcut” açıklamalarında bulundu.

5 YILDA 7.557 KİŞİ VE İŞLETMEYE CEZA YAZILDI

Başkan Alper Taban, atıkları uygunsuz şekilde bertaraf etmenin hem hava kirliliğine etkisinin büyük olduğunu hem de çok ciddi cezai müeyyideleri olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti: “Zabıta ekiplerimiz her atıkla ilgili detaylı araştırmalar yapıyor. Atanlar tespit ediliyor. Cezai işlem uyguluyor. Atıkları atanlara bölge temizletiliyor. Temizlemezse ceza miktarına alan temizleme ücreti de ekleniyor. Yine aynı şekilde bu atıklar yakılarak bertaraf edildiğinde de hava kalitesi ölçüm cihazlarımız, farklı denetim uygulamaları ve yöntemlerle tespit ediliyor. Zabıta ekiplerimizce bacası tüten her işletmeye girilip ne yakıldığı kontrol ediliyor. Uygunsuz yakıt kullanımı tespit edildiğinde gerekli cezai müeyyideler uygulandığı gibi konu aynı zamanda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne de bildiriliyor. Son 5 yıllık dönemde çevre ve hava kirliliğine neden olan kişi ya da işletmelere 7 bin 557 işlem yapıldı. İşin sevindirici tarafı ise her geçen yıl tehlikeli endüstriyel atık yakımının azaldığını görmekteyiz. Hedefimiz bunu sıfırlamak. 2024 yılında endüstriyel atıkları gelişi güzel çevreye atanlara ve yakanlara çevre kanunu uyarınca; 464 bin TL ile 1 milyon 936 bin TL para cezası uygulanmakta. Tabi işin manevi boyutu da var. Aynı zamanda dinen ve ahlaken de bunun doğru olmadığını bir kez daha hatırlatmak istiyorum.”

DOĞAL GAZ KULLANIMINI ARTTIRMALIYIZ

“Doğal gaz kullanımını arttırmamız gerekiyor. Bilindiği üzere Bursa Valiliği tarafından alınmış olan bir kararla doğalgaz hattının geçtiği yerlerde katı yakıt kullanılması yasaklanmıştır. Doğal gaz tesisatının hazır ve kullanılabilir olmadığı yeni yapılan fabrika ve imalathanelere gerek yapı kullanım izin belgesi gerekse de işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmemektedir. Yeni başlayan işletmeler kesinlikle doğalgaz ile başlarsa yapı ve işletme ruhsatını alabiliyor. Geçmişte yapılmış yapıların da bir an önce doğalgaza geçişinin yapılması gerekmektedir. İlçemizde şu an 141.196 adet konut ve işyeri bulunmaktadır. Bunlardan 53.849 konut ile 528 ticarethane doğalgaz abonesidir. Evet doğalgaz ulaşmış ve kullanılmaya başlanmış ancak bunun yaygınlaşmasıyla ilgili almamız gereken mesafeler var.”

İNEGÖL’ÜN HAVA KALİTESİ 8 AYRI NOKTADAN SÜREKLİ ÖLÇÜLÜYOR

“Ülkemiz 2021 yılında Paris İklim Anlaşmasını imzaladı. Sayın Cumhurbaşkanımız buna ilişkin 2053 yılı itibariyle sıfır emisyon hedefini açıkladı. Cumhurbaşkanımızın koyduğu hedef üzere ilerlemek adına 2022 yılında İnegöl Belediyesi olarak biz de ilk adımlarımızı attık. Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Sıddık Cindoruk başkanlığında şehrimizin “İklim Değişikliği Eylem Planını” oluşturduk. Bu başlıklardan biri olan Sera Gazı Emisyon Envanterinin oluşturulması için de şehrimizin 8 ayrı noktasında hava kalitesi ölçüm cihazları koyuldu. Bu sayede şehrin hava kalitesini anlık olarak tespit ederken, bunu da aynı zamanda web sayfamız üzerinden vatandaşlarımıza erişilebilir halde yaparak şeffaf bir şekilde süreci yürüttük. İsteyen vatandaşlarımız bulundukları bölgenin hava kalitesi durumunu web sayfamız üzerinden takip edebilirler. Bu cihazlar sayesinde anlık aldığımız verilerle hangi bölgelerde hangi tarih ve saat diliminde kirliliğin arttığını tespit ediyoruz. Artık elimizde veriler var. Tespitler neticesinde bu bölgelerde denetimlerimizi arttırıyor, uygulamalar ve bilinçlendirme çalışmalarıyla sorunun çözümü noktasında adımlar atıyoruz.”

SUNULAN İMKANLARLA, VATANDAŞLAR DAHA DUYARLI HAREKET ETMELİ

“İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ülkü Alver Şahin tarafından yapılan analizler sonucunda bu veriler raporlaştırıldı. Raporda, hava kirliliğinin en büyük sebeplerinden birinin sanayi bölgesinde katı atıkların yakılması olduğu tespit edilmiştir. Bu duruma çözüm olarak, belediyemiz tarafından Tehlikesiz Sanayi Atığı Toplama Merkezi kurulmuştur. İlk yıl elde edilen verilere göre, yaz aylarında getirilen atık miktarı kış aylarından daha fazladır, bu da sanayi atıklarının katı yakıt olarak kullanıldığını göstermektedir. Bu sorunu çözmek amacıyla, zabıta ve temizlik işleri ekiplerimiz tarafından işletmeler bilgilendirilmiş ve uyarılmıştır. Uyarılara rağmen sorunu çözmeyen işletmelere cezai işlemler uygulanmıştır. 2022 yılından bu yana her geçen gün kesilen cezalar azalırken, Tehlikesiz Sanayi Atığı Getirme Merkezimize gelen atık miktarı da artış göstermiştir. Bu konuda yerel yönetimler, ilgili kurum ve kuruluşlar ile beraber çalışmaya devam edeceğiz. Kurduğumuz tesisler, sunduğumuz hizmetlerle imkanlar da oluşturuyoruz. Artık bu imkanlarla beraber bu şehri seven, bu şehri önemseyen insanların da sayısının artmasını istiyoruz. Buna destek veren herkese de teşekkür ediyoruz. Uymayanlara da cezai müeyyidelerin her geçen gün artacağını belirtmek istiyorum.”