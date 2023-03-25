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Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin sporcuları, ailelerini ve antrenörlerini kutlayarak başarılarının devamını diledi.

1308 Osmaneli Belediyespor oyuncuları 14 ilden 48 kulüp ve 960 sporcunun katıldığı ‘Bursa İller Arası Karate Şampiyonası’nda büyük başarı elde etti. Şampiyonada derece alan sporcular; Nisa Bozkurt şampiyon, Tuğba Çürük şampiyon, Rümeysa Gökenç 2’nci Orhan Elvan. 2’nci, Nuri Düger 2’nci, Beyza Göybulak 3’üncü, Ecrin Turunç 3’üncü, Kübra Demir 3’üncü, Buğra Talih 3’ncülük elde ederek büyük takdir topladı.

Siyasileri bir araya getiren açılış

Siyasileri bir araya getiren açılış

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