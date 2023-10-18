Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin vizyonuyla, İnegöl, Karacabey ve Mustafakemalpaşa ilçelerinde altyapı yenileme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Bursa şehir merkezinde olduğu gibi ilçelerde de güçlü bir altyapıya kavuşulması ve özellikle içme suyundaki kayıp kaçak oranını minimuma indirmek için yoğun gayret gösteren Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, Mustafakemalpaşa’daki çalışmalara hız verdi.

Avrupa Yatırım Bankası (AYB) ve İller Bankası’ndan temin edilen krediyle Bursa genelindeki altyapı hamlesi devam ediyor. İlçelerdeki çalışmalar da etap etap ilerlerken, Mustafakemalpaşa’nın Atatürk ve Yunus Emre mahalleleri ile Fevzi Paşa Caddesinde yaklaşık 4 kilometrelik kanalizasyon ve yaklaşık 2 kilometrelik yağmur suyu hattı olmak üzere, 6 kilometrelik altyapı hattı çalışması devam ediyor. Altyapı imalatlarının tamamlandığı bölgelerde asfaltlama çalışmalarına da hemen başlanırken, Mustafakemalpaşa Atatürk Bulvarı’nda da 2 bin tonluk asfalt kaplama çalışması yapıldı.

Mustafakemalpaşa’nın 100 bini aşan nüfusu ile Bursa’nın gelişime açık ilçelerinden biri olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, altyapı yenileme çalışması ile hem ilçe sakinlerinin daha sağlıklı içme suyuna kavuşacağını hem de kayıp kaçak oranının azaltılması sayesinde su kaynaklarının daha verimli kullanılacağını söyledi.