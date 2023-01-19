Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü imzaladığı protokolle, Bursa’daki 74 okulda yaklaşık 150 adet araç şarj istasyonu kurulacak.

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü imzaladığı protokolle, Bursa’daki 74 okulda yaklaşık 150 adet araç şarj istasyonu kurulacak.

Sürdürülebilir bir dünya için Millî Eğitim Bakanlığı önderliğinde okullarda doğa dostu temiz enerji kaynaklarının kullanılmasını teşvik eden ’Çevre Dostu Okul’ projesi uygulamaya konuldu. Proje çerçevesinde okul çatısına kurulumu yapılan 25 kilovat gücünde Güneş Enerjisi Santrali (GES) ile bir yandan okulun elektrik ihtiyacını karşılamak, diğer yandan da ihtiyaç fazlası üretilen elektrikle de okul-aile birliğine gelir elde edilmesi hedefleniyor. Farklı alanlarda sürdürülebilirliğe katkı sağlamak adına, Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğünün çatısına kurulan GES yenilenebilir enerji sisteminden üretilen enerji ile beslenecek elektrikli araç şarj istasyonu kurulumu da proje çerçevesine alındı.

GES yenilenebilir enerji sisteminden üretilen elektrik enerjisi ile beslenecek iki adet araç şarj ünitesi kurulumu için Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Zorlu Enerji Grubu arasında işbirliği sağlandı. Bu işbirliği çerçevesinde Bursa’da 74 konumda yaklaşık 150 adet istasyon kurulacak. İlk etapta 2 istasyonun kurulumu Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü otoparkında yapıldı. Bu çerçevede hazırlanan protokol Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Serkan Gür ile ZES Genel Müdür Yardımcısı Cüneyt Öner Tınaz tarafından imzalandı.