Bursa İl Jandarma Komutanlığı, mal ve hizmet satmak suretiyle vatandaşları rahatsız eden şahıslara ve dilencilerle mücadeleye yönelik "huzur" uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamada farklı suçlardan aranan 11 şahıs yakalanırken, 13 araç trafikten men edildi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı, mal ve hizmet satmak suretiyle vatandaşları rahatsız eden şahıslara ve dilencilerle mücadeleye yönelik "huzur" uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamada farklı suçlardan aranan 11 şahıs yakalanırken, 13 araç trafikten men edildi.

Bursa’da Jandarma İl Komutanlığına bağlı 131 ekip 422 personel ile 92 noktada uygulama sonucunda, 4 bin 878 şahıs sorgulanırken 2 bin 622 araç kontrol edildi. Yapılan uygulamada çeşitli suçlardan aranan 11 şahıs yakalanırken, 13 araç trafikten men edildi. İdari eksikliği bulunan 55 araç sahibine ise 32 bin 954 lira idari para cezası kesildi. Bursa İl Jandarma Komutanlığınca vatandaşların huzur ve can güvenliği için uygulamaların devam edeceği öğrenildi.