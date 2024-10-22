Bursa İnternet Gazetecileri Derneği Yönetim Kurulu, FETÖ elebaşısı Fethullah Gülen'in ölüm anonsu dolayısıyla gözaltına alınan Aysın Komitgan ile ilgili yaşanan sürece ilişkin yazılı açıklama yaptı. Yaşananların üzüntü verici olduğunu belirten dernek yönetimi, Komitgan'ın serbest bırakılacağına inandıklarını duyurdu.BURSA (İGFA) - Bursa İnternet Gazetecileri Derneği (İGD) Yönetim Kurulu, canlı yayında kullandığı anons ardından gözaltına alınan Aysın Komitgan ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

FETÖ elebaşısı Fethullah Gülen'in ölümüne ilişkin programda yaptığı anonsu nedeniyle gözaltına alınan Aysın Komitgan'la ilgili yaşanan sürecin son derece üzüntü verici olduğunun altı çizilen dernek yönetiminin yazılı açıklamasında, "Yayında kullandığı ifadelerin ardından yazılı açıklama yapan Aysın Komitgan’ın 'duygularını canlı yayında tam olarak yansıtamamaktan ötürü' açıklamasıyla FETÖ Terör Örgütü’ne tavrını net bir şekilde ortaya koyan, özür mesajı yayımlaması gözden kaçmamalıdır. Türkiye Cumhuriyeti’ne koşulsuz bağlılığını belirten ve gazetecilikteki istikrarıyla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan Aysın Komitgan’ın serbest bırakılacağına inanıyoruz" ifadelerine yer verildi.