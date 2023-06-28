Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Kurban Bayramı’nın ilk gününü huzurevi sakinleriyle geçirdi. Huzurevlerinde genellikle bayram günlerinde yaşanan burukluğun yerini neşe alırken, Başkan Aktaş, sohbet ettiği huzurevi sakinlerinin hayır dualarını aldı.

Fethiye Dörtçelik Huzurevi’nde gerçekleşen programa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, eşi Sevinç Aktaş ile birlikte katıldı. Huzurevi sakinlerine çiçek hediye edip, bayramlarını kutlayan Başkan Aktaş, odalarında istirahat eden huzurevi sakinlerini de ziyaret ederek bayramlarını tebrik etti.

Huzurevi sakinleriyle kahvaltı programında bir araya gelen Başkan Aktaş, “Bugün kurban bayramının ilk günü, bu vesileyle hem tüm şehir insanımızın hem de milletimizin, İslam âleminin kurban bayramını tebrik ediyorum. Cenabı Allah kestiğimiz kurbanları, yaptığımız ibadetleri dergâhı izzetinde en güzel şekilde kabul eylesin. Bugün eşim ile birlikte huzurevindeyiz. Kurban vekâletimizi verdikten sonra sabah kahvaltısını çok kıymetli huzurevi sakinlerimizle beraber geçirmek istedik. Yatalak olan hastalarımızın da bayramını tebrik edip, hayır dualarını aldık. Büyükşehir Belediyesi olarak çok değerli büyüklerimizi en güzel şekilde ağırlamanın derdinde her gün her saat hareket ediyoruz. Bugün de ilk tercihimiz tabi ki kıymetli büyüklerimiz oldu. Yaklaşık 150 huzurevi sakinimiz var. Onlarla bayramlaştık, sohbet ettik, güldük, keyifli vakit geçirdik. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımızın bayramını tebrik ediyor, herkese iyi bayramlar diliyorum” diye konuştu.

Huzurevi sakinleri de bayramın ilk günü kendilerini ziyaret ettiği için Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a teşekkür etti.