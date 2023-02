İçişleri Bakanlığı tarafından depremin ilk haftasında Gaziantep’in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde görevlendirilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, şimdi de büyük yıkımın yaşandığı Hatay’da görevlendirildi. Bursa Büyükşehir’in önceliği, gelen yardımların dağıtımı, seyyar tuvaletlerin kurulumu ve bakımı ile çadır kent ve konteyner kentler kurulması olacak.

İçişleri Bakanlığı tarafından depremin ilk haftasında Gaziantep’in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde görevlendirilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, şimdi de büyük yıkımın yaşandığı Hatay’da görevlendirildi. Bursa Büyükşehir’in önceliği, gelen yardımların dağıtımı, seyyar tuvaletlerin kurulumu ve bakımı ile çadır kent ve konteyner kentler kurulması olacak.

Türkiye’yi yasa boğan depremin ardından İçişleri Bakanlığı tarafından Bursa Valisi Yakup Canbolat ile birlikte Gaziantep’te görevlendirilen ve bir hafta boyunca İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde yaraların sarılması adına gece-gündüz demeden çaba sarf eden Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Hatay’daki mesaisine hızlı başladı. Bursa, yıkımın yaşandığı Hatay’da Konya, Kocaeli ve Denizli’nin ardından görevlendirilen dördüncü Büyükşehir oldu. Nurdağı ve İslahiye’de hayatın normalleşmesine adına önemli çalışmalar yaptıklarını ifade eden Başkan Aktaş, şimdi de depremden en fazla etkilenen Hatay’da görevlendirildiğini kaydetti. Hatay’ın merkez Antakya ve Defne ilçelerinin depremden çok ciddi etkilendiğini dile getiren Başkan Aktaş, “Gaziantep’te görevini tamamlayan ekiplerimizi AFAD merkezinden aldığımız izinle buraya çektik. Burada şantiye alanı oluşturduk. Bursa’dan gelen ilave ekiplerimiz de var” dedi.

3 ana görev

Hatay’da Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne 3 ana görev verildiğini dile getiren Başkan Aktaş, gelen yardımların Expo deposunda toplanması ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılmasından kendilerinin sorumlu olduğunu ifade etti. Bunun yanında ikinci görevlerinin de seyyar tuvaletlerin kurulumu olduğunu açıklayan Başkan Aktaş, “Seyyar tuvaletlerin kurulumunu ve rutin bakımlarını yapacağız. Merkez nüfusunun 540-550 bin olduğunu ve girilebilen bir tane bile ev olmadığını düşündüğümüzde, tuvaletlerin yoğun kullanımı olacak. Bu nedenle düzenli bakımları yapılmalı. Üçüncü ana görevimiz de çadır kentler, konteyner kentler oluşturulması. Bununla ilgili altyapının yapılması, zeminin sıkılaştırılması ve düzenlenmesi ile gelen çadırların konuşlandırılması Bu vesileyle Bursalı hemşerilerimize şunu ifade etmek istiyorum. Özellikle konteyner ve çadır konusunda yardımlarıyla, bağışlarıyla destek olmak isteyenler varsa, bizimle irtibata geçebilir” diye konuştu.

Hatay’da 69 belediye var

Hatay’da bir taraftan arama kurtarma çalışmaları devam ederken diğer taraftan yaraların sarılması adına da hummalı bir çalışma olduğunu kaydeden Başkan Aktaş, “Konya Büyükşehir ilk gün görevlendirildi. Hemen akabinde 2. gün Kocaeli Büyükşehir geldi. 3. gün Denizli Büyükşehir geldi. Her belediyemizin farklı görevi var. Şu an Bursa ile birlikte 4’ü Büyükşehir, AK Partili 69 tane belediye başkanı bizzat burada sahada. ‘Şehri tekrar ayağa kaldırabilir miyiz?’ diye, büyük bir heyecanla çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımızdan, bakanlarımızdan aldığımız talimatla, her bir köşeye hizmet götürmek adına, her alanda çalışıyoruz. İskenderun’da bir ekibimiz var şu an. Tam donanımlı araçlarla beraber 12 kişilik ekibimiz, çadır kentlerin altyapı su ve kanalizasyon bağlantılarını yapıyor. Büyükşehir, BUSKİ, ilçe belediyelerimiz burada konuşlandık ve hayatı normalleştirmek adına gayretle çalışıyoruz. Tekrar büyük geçmiş olsun. Ölenlere rahmet olsun, başımız sağ olsun” şeklinde konuştu.

Çadır, konteyner, soba

Türkiye’nin dört bir yanından yapılan yardımlarla ilgili de konuşan Başkan Aktaş, sözlerini şöyle tamamladı:

“Son olarak şunu ifade edeyim. Lüzumsuz malzemeler maalesef ziyan oluyor. O yüzden de nedir önemli ihtiyaç? Çadır, konteyner, soba, battaniye, kadın, erkek ve çocuk iç çamaşırı Özellikle bu 5-6 kalemin burada öncelik olduğunu, diğer konularla alakalı devletimizin de destekleriyle herhangi bir ihtiyacın olmadığını özellikle ifade etmek istiyorum. Yardım yapan, destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Yani bir çadıra gücünüz yeter, iki çadıra gücünüz yeter, bir konteynere gücünüz yeter. Bu manada destek olun. Çünkü önemli olan, insanları gerçekten başlarını sokabilecekleri bir yere yerleştirmek.”