Gürsu Belediyesi’nin Kollektif Kariyer Merkezi çatısı altında sürdürülen Genç Girişimciyiz Projesi, beşinci dönem kursiyerlerini verdi. “E-Ticaret ve Dijital Pazarlama Becerileri ile Gençlerin-Kadınların İstihdamını ve Girişimciliğini Arttırmak” temalı proje kapsamında, 2500 vatandaşa direkt fayda sağlandı.BURSA (İGFA) - Gürsu Belediyesi Kollektif Kariyer Merkezi tarafından yürütülen ve BEBKA koordinasyonunda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, SOGEP (Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı) 2023 yılı başarılı projeleri arasında yer alan Genç Girişimciyiz Projesi beşinci dönemi sona erdi. Bakanlıktan hibe desteği alarak, Temmuz 2023’de başlanan projede bugüne kadar iki dönem genç ve üç dönem kadın etabı gerçekleştirildi. Proje hizmetlerinden bugüne kadar, 2500 vatandaş faydalandı. Yine proje kapsamında 120 saat teorik eğitim gören kursiyerler, 80 saat, takım girişimcilik iş modeli proje hazırlıkları konusunda eğitim gördü.

“KADINLARI İŞ HAYATINA VE SOSYAL HAYATA ADAPTE EDİYORUZ”

125 katılımcı arasında yer alan 51kadın girişimci, Vergi Dairesi iş birliği ile vergi muafiyeti alarak, şirket açmadan, el emeği ürünlerini üreterek pazarlama imkanı buldu.

Genç Girişimciyiz Projesi’nin beşinci döneminde eğitim gören kadınlar, sertifika töreninde, aldıkları eğitimi ve ortaya çıkardıkları projeleri sunum olarak anlatma fırsatı da yakaladı.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Gürsu Belediyesi, artık sosyal dönüşümü sağlayan, kadınları iş hayatına katan, gençlere yön veren bir belediye olmuştur. Sosyal belediyeciliği tam anlamı ile uygulayabilen bu projelerimizle en önemli adımı atıyoruz. İnsanlarımızı cesaretlendiriyoruz” dedi.

Gürsu Belediyesi’nin girişimcilik ve istihdama destek projeleri kapsamında ayrıca; “E-Ticaret Kampüs Akademi” çatısı altında, Uludağ Üniversitesi Gürsu Belediyesi Eğitim Salonu’nda eğitim alan gençler de, BTSO işbirliği ile Tarihi Hanlar’a bağlı çarşı esnafının e-ticaret ve e-ihracat projelerini gerçekleştirmeye başladı. Projenin genç etabı da BTSO ile ortak olarak yıl sonunda finale taşınacak.

Proje sayesinde Bursa esnafları, gençlerden dijitalleşmeyi öğrenirken, gençler de esnaflardan ürünü, tedarik zincirini ve müşteri beklentisini öğreniyor.