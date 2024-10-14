Son günlerde gündeme taşınan gıda ürünlerinde tağşiş haberlerinin ardından Gürsu Belediyesi Zabıta Ekipleri ilçe genelindeki denetimlerini yoğunlaştırarak devam ettiriyor. İlçede faaliyet gösteren bir markette yapılan denetimlerde 287 adet ürüne el konuldu.BURSA (İGFA) -Bursa'nın Gürsu ilçesinde son tüketim tarihi geçen ürünler imha edildi.

Gıdada tağşiş ve taklit haberlerinden sonra artan zabıta denetimlerinde Gürsu Zabıtası sadece bir markette 287 adet ürüne el koydu. Kurtuluş Mahallesi’nde yapılan market denetiminde son kullanma tarihi bulunmayan gofretler ele geçirildi. 53 adet işlenmiş et ürünü son tüketim ve kullanma tarihleri geçtiği gerekçesi ile imha edildi. Aynı şekilde 234 paketli gıda ürününe de el konuldu.

Ürünlere el koyan Gürsu Zabıtası, işletmeye idari para cezası uyguladı.