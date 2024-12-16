Bursa'ya bağlı Gürsu Belediyesi’nin Altın Karınca 2024 Ödülleri kapsamında ödül alan “Genç Dijital Girişimcilik Projesi” ile bugüne kadar beş farklı etapta kadın ve gençlere yönelik projeler gerçekleştirildi. Proje kapsamındaki hizmetlerden 2500’den fazla insan yararlandı.BURSA (İGFA) - Bursa Gürsu Belediyesi, hibe desteği ile gerçekleştirdiği ‘Genç Dijital Girişimcilik’ projesi ile Altın Karınca Ödülleri’nden ödül almaya hak kazanan projelerden biri oldu. 310 projenin başvuru aldığı yarışmada 10 kategoride 40 belediyeye, 55 proje ödülü verildi. Gürsu Belediyesi çifte ödül aldığı yarışmada ‘Genç Dijital Girişimcilik’ projesi ile takdir topladı. Hibe ödülü ile hazırlanan proje 40 yaş üstü kadınlar ve 13-25 yaş arası gençlere yönelik düzenlendi.

BURSA’NIN TEKNOLOJİK LABORATUVARI GÜRSU’DA HİZMET VERİYOR

Proje sayesinde 14 ayda 2000'den fazla genç oyun geliştirme alanında beceri kazandı, bazı gençler ilk mobil oyunlarını henüz 13 yaşında yazmaya başladılar. 15 bilgisayara sahip bir teknoloji merkezi oluşturularak gençlerin hizmetine sunuldu.

E-ticaret konusunda yetkinlik kazanan gençlerle esnaflar bir araya getirilerek, gençlerin iş hayatına atılması sağlandı.

52 KADINA İSTİHDAM FIRSATI SAĞLANDI

Proje kapsamında ayrıca 40 yaş üzeri 52 kadına 200 saatlik e-ticaret ve dijital pazarlama eğitimi verildi. Girişimci kadınlar, Arge Merkezi’nin sunduğu mentorluk ve proje desteğiyle evlerinde ürettikleri ürünleri girişimciliğe dönüştürdüler. Yıllık 1 milyon liralık vergi muafiyeti kazanan kadınlar, şirket açmadan evlerinde ürettiklerini belediyenin hizmete açtığı Maharetli Eller Çarşısı’nda satışa sunma imkanı buldu.